ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿喜每月固定「行動支付」助養小孩　JR：讓社會更好！

記者關韶文／台北報導

阿喜林育品及JR紀言愷聯手做愛心，17日下午出席忠義基金會「每月11，助養失依」公益行動，盼能匯聚穩定助養力量，成為安置家園0-18歲失依兒少生活、教育、醫療需求後盾，為弱勢孩子拚一個能健康、快樂長大的契機。

長期關注失依兒生活議題的JR表示，「助人，是一種讓社會更好的魔法，其實做愛心不用拘泥制式，如同生活中做好事的習慣，每月11就聯想到失依，讓社會大眾定期關注孩子們的成長、付出關懷。」

熱心參與公益的阿喜也分享自己使用行動支付及信用卡轉帳的助養經驗，強調小朋友的教育及醫療需求更需要細水長流，能看見弱勢孩子因為自己或群眾幫助而扭轉命運，令人喜悅。

請繼續往下閱讀...

▲▼JR,阿喜 。（圖／忠義基金會提供）

▲▼JR、阿喜一同出席公益活動 。（圖／忠義基金會提供）

▲▼JR,阿喜 。（圖／忠義基金會提供）

最後兩人共同呼籲，一個人或一個企業的力量有限，若能集結眾人之力，甚至人人都將公益行動融入生活，成為固定支出習慣，那麼不只失依兒能獲得希望，整個社會都會更美好。

記者會現場，阿喜、JR紀言愷現場與忠義基金會高執行長、HAPPYHAIR陳總經理，以及可愛的吉祥物「快快、樂樂」，在魔法樹上黏貼「志工」、「發票」、「定期定額」、「物資」、「按讚分享」……等具體做法，象徵如小樹苗的童年生活，有了社會凝聚的愛心，在各種學習與經歷中吸收養分，逐漸成長茁壯，成為勇敢的小巨人。

推薦閱讀

有感覺樂團「挑戰15首cover」　猜得出來這是哪首歌嗎？

有感覺樂團「挑戰15首cover」　猜得出來這是哪首歌嗎？

吳建豪拄枴杖熱舞！　「打死我都要跳」惹粉絲心疼

吳建豪拄枴杖熱舞！　「打死我都要跳」惹粉絲心疼

容祖兒狗血情歌！　「MV拍到落淚」全場都在哭

容祖兒狗血情歌！　「MV拍到落淚」全場都在哭

快訊／A-Lin87歲阿嬤辭世！　親姊黃莉憾：前一天才看到她

快訊／A-Lin87歲阿嬤辭世！　親姊黃莉憾：前一天才看到她

陳奕迅看完電影「起立落淚拍手」　點頭答應唱主題曲！

陳奕迅看完電影「起立落淚拍手」　點頭答應唱主題曲！

獨家／這群人茵聲「單飛發片」　展榮：人生規劃不同！

獨家／這群人茵聲「單飛發片」　展榮：人生規劃不同！

Gail現身信義區拍MV！　「頂高溫工作5小時」笑容依舊

Gail現身信義區拍MV！　「頂高溫工作5小時」笑容依舊

明杰媽媽竟是超紅歌仔戲演員！　「未婚生子」單親把他養大

明杰媽媽竟是超紅歌仔戲演員！　「未婚生子」單親把他養大

李玉璽胖到走鐘丟褲子！　一個月甩肉5KG「體脂剩下16%」

李玉璽胖到走鐘丟褲子！　一個月甩肉5KG「體脂剩下16%」

遭控挪用台灣3億地震捐款！薩爾瓦多2名前總統罪名不成立

遭控挪用台灣3億地震捐款！薩爾瓦多2名前總統罪名不成立

Joeman認分手咪妃！　「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出…前女友傷到心碎

Joeman認分手咪妃！　「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出…前女友傷到心碎

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Joeman認分手咪妃！　「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出…前女友傷到心碎

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《神隱少女》千尋為何能猜出父母？　7歲男童神解「藏18年謎底」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

這型號iPhone最耐操！　IU用4年都沒壞…網推：真的最好用

20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

JR, 阿喜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《天龍八部》陳浩民凍齡樣貌崩壞？　「真人現身」闢謠加碼下跪寵粉
  2. BOXING帶頭捐零錢！　提升「原住民孩子」學習環境
  3. 《掃毒2》三大男神集合！瘋傳「第3集」監製劉德華說話了
  4. 王心凌：我已經感冒一週！　強忍病體「為3天後巡演彩排」
  5. 劉以豪不甘心看她披婚紗　郭雪芙殘酷斷情：我要結婚了！
  6. 圈內閨蜜樂當小三「侵門踏戶」色誘老公　林姿佑怕怕保持距離！
  7. 12歲愛女吐志向「想當演員」　方駿馬上報名培訓班：膽子要訓練
  8. DJ圓圓上節目黑歷史曝光　挑戰煮溫泉蛋...最後結果「超想遺忘！」
  9. 吳青峰合作白爛貓！　首次真人同框貼圖「搶下LINE冠軍」
  10. 70歲潘迎紫「凍齡外型」不科學！　欽點謝祖武大談姐弟戀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366