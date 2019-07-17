阿喜每月固定「行動支付」助養小孩　JR：讓社會更好！

記者關韶文／台北報導

阿喜林育品及JR紀言愷聯手做愛心，17日下午出席忠義基金會「每月11，助養失依」公益行動，盼能匯聚穩定助養力量，成為安置家園0-18歲失依兒少生活、教育、醫療需求後盾，為弱勢孩子拚一個能健康、快樂長大的契機。

長期關注失依兒生活議題的JR表示，「助人，是一種讓社會更好的魔法，其實做愛心不用拘泥制式，如同生活中做好事的習慣，每月11就聯想到失依，讓社會大眾定期關注孩子們的成長、付出關懷。」

熱心參與公益的阿喜也分享自己使用行動支付及信用卡轉帳的助養經驗，強調小朋友的教育及醫療需求更需要細水長流，能看見弱勢孩子因為自己或群眾幫助而扭轉命運，令人喜悅。

請繼續往下閱讀...

▲▼JR、阿喜一同出席公益活動 。（圖／忠義基金會提供）

最後兩人共同呼籲，一個人或一個企業的力量有限，若能集結眾人之力，甚至人人都將公益行動融入生活，成為固定支出習慣，那麼不只失依兒能獲得希望，整個社會都會更美好。

記者會現場，阿喜、JR紀言愷現場與忠義基金會高執行長、HAPPYHAIR陳總經理，以及可愛的吉祥物「快快、樂樂」，在魔法樹上黏貼「志工」、「發票」、「定期定額」、「物資」、「按讚分享」……等具體做法，象徵如小樹苗的童年生活，有了社會凝聚的愛心，在各種學習與經歷中吸收養分，逐漸成長茁壯，成為勇敢的小巨人。