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DJ圓圓上節目黑歷史曝光　挑戰煮溫泉蛋...最後結果「超想遺忘！」

記者蔡琛儀／台北報導

DJ圓圓最近接下預計於8月播出的愛奇藝網路節目《下廚吧奶爸》的工作，擔任女嘉賓主持人，要給在節目中接下煮菜任務的兩位奶爸出題考驗廚藝，現場直接挑食材下鍋烹煮，她坦誠廚藝太爛，曾在節目上要煮溫泉蛋，最後卻讓蛋變全熟的水煮蛋，堪稱最想遺忘的黑歷史，因此她期許自己可以因為這個節目大幅提升廚藝。

▲▼ DJ圓圓。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼ DJ圓圓擔任網路料理節目嘉賓。（圖／喜歡音樂提供）

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▲▼ DJ圓圓。（圖／喜歡音樂提供）

雖然圓圓自稱連飯要怎麼煮都不會，其實她曾為了某任男友喜歡吃，而去學習怎麼做出好吃的三杯雞，圓圓表示這道菜對她來講是難如登天，好不容易才學會，但現在又全都忘光。

目前依舊單身的她，誇下海口表示：「如果真的遇到很愛的人，哪怕是滿漢全席我都可以學會！」她表示那個對的人一直沒有出現，所以現在已呈現隨緣狀態，而這次隨著工作行程到上海，圓圓聽說有位塔羅牌老師算得非常準，去算下半年愛情運勢時，竟然跟她說七月份會有正緣，不過現在七月只剩不到一半的日子，讓她相當期待是否會應驗。

▲▼ DJ圓圓。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼ DJ圓圓現場出題考驗男主持人。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼ DJ圓圓。（圖／喜歡音樂提供）

圓圓在本週將受邀前往山西參加成龍電影節走紅毯，還會為電影節現場錄製一個綜藝節目，且成龍電影節還邀請到巨石強森、傑森史塔森等人，讓圓圓心花怒放直說：「我已經準備好撲向他們的懷抱了！能看上一面就很開心了。」下個月她則受邀配合電影節相關活動中的擊藍火山音樂節表演，行程滿檔。

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