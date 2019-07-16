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周杰倫「神話般稀有存在」　Hans合作編曲：克制自己不失專業

記者盧薇淩／台北報導

曾經以io樂團吉他手發行過三張錄音室專輯，並三次受金曲獎入圍肯定的音樂製作人Hans陳思翰，14日在公館河岸留言舉辦音樂會，門票開賣5小時完售，對於入行10年首次以個人身份舉辦公開專場演出的Hans，他打趣說：「若10年如一日，5小時算成一秒似乎不為過，所以這場也算是秒殺了。」

▲▼IO樂團Hans音樂會，唱周杰倫歌曲 。（圖／艾歐音樂）

▲iO樂團Hans替周杰倫編曲。（圖／艾歐音樂）

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音樂會中，Hans帶來了多首和其他藝人合作的作品，重新改編演出，其中包含周杰倫《不愛我就拉倒》，而這首歌由他編曲，他謙虛說，因為在杰威爾教小派編曲，小派是周杰倫愛徒，可能因為這樣多少有聽過自己的音樂，所以才找了他編曲。Hans說，周杰倫就像華語音樂市場的獨角獸，神話般稀有的存在，「跟他本人一起做音樂時，要多麼克制自己才能不顯得有失專業。」

Hans也笑說：「當時歌單開出來，想到要翻唱這首歌，如果按照原編曲等於是使用了客戶的專利產品，就像工廠流出的概念，不道德。」所以原本周杰倫指定的英式搖滾，這次重新改編成帶有Dark Vibe的R&B風格，「我覺得還不錯，獨家獻給在場特別的每一個你。」

▲▼IO樂團Hans音樂會，唱周杰倫歌曲 。（圖／艾歐音樂）

▲Hans舉行音樂會，派偉俊當嘉賓。（圖／艾歐音樂）

音樂會嘉賓找來周杰倫愛徒派偉俊擔任，二人同台飆音樂，一曲結束，派偉俊一句「Hans老師」引來台下一陣譁然，原來Hans曾是派偉俊的編曲老師，也是派偉俊多首單曲的音樂製作人，Hans向台下歌迷介紹派偉俊，是音樂圈最鮮的鮮肉：「我從他15歲就認識他一直到現在才19歲就 『派』氣逼人。」他分享，開演前兩人敘舊，派偉俊分享自己最近DJ的興趣，也拿了自己新創作的Demo給他聽，一聽就覺得是有一直在精進音樂創作的作品，音樂才華不可限量，也讓他十分期待派偉俊有更多音樂的推出。

Hans上台即説：「這其實是一場網友見面會，和這兩、三年間只透過網路互動，無論是因為我個人的單曲或在IG攝影作品分享而認識我的新朋友，及許久不見的io粉絲，我們終於見面了。」現場許多歌迷從白天開始在雨中排隊等候，還有特地從香港飛來支持的粉絲，讓Hans覺得心疼也感謝。

▲▼IO樂團Hans音樂會，唱周杰倫歌曲 。（圖／艾歐音樂）

▲▼Hans舉行音樂會。（圖／艾歐音樂）

▲▼IO樂團Hans音樂會，唱周杰倫歌曲 。（圖／艾歐音樂）

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Hans, 陳思翰, 派偉俊, io樂團

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