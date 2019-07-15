信義區聽到神級高音！　走近看「竟是野生趙傳」全場聽跪了

記者盧薇淩／台北報導

以《我是一隻小小鳥》為經典作品的歌手趙傳，上週末到信義區用餐時，恰巧撞見西裝Beating正在演唱自己歌曲的《愛要怎麼說出口》，讓他忍不住技癢合唱，最後他更接受西裝Beating邀約，互飆《小小鳥》高音，但果然考不倒在樂壇多年的他，隨著key越來越高，他面部改色完成高音，也讓現場觀眾響起掌聲。

▲趙傳在信義區跟街頭藝人合唱 。（圖／開麗娛樂提供）

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趙傳上週末偷閒外出至信義區逛街用餐，撞見街頭藝人西裝Beating正在演唱自己歌曲的《愛要怎麼說出口》，讓他忍不住技癢合唱。他笑談年輕時也曾在街頭演唱，彷彿時光倒流很有趣，同時大方接受挑戰，以《我是一隻小小鳥》互飆高音，只見西裝Beating飆高音唱得臉紅脖子粗，趙傳仍面不改色，讓他們苦笑說：「我們好像自討苦吃！我覺得我再一個音就可以下班了。」趙傳聽到已到「升c」的高音，他驚呼：「夭壽喔～」最後，趙傳也應觀眾點唱，現場即興加唱《Hotel California》，讓路過圍觀民眾紛紛大呼幸運。

8月17日於小巨蛋舉辦「老男孩」三十週年演唱會，他難得挑戰唱跳，特別邀請舞蹈天后KIMIKO擔任舞蹈總監，KIMIKO也為趙傳的歌曲《勇敢一點》獻出首次獨舞演出。15日下午彩排，KIMIKO趁機告白趙傳Ｍan味十足、溫柔又有運動神經，完全就是天菜，更大膽提問跳舞時是否哪裡都可摸？趙傳大方表示舞蹈就是表演藝術，為了演出互動當然沒問題。

▲趙傳將在演唱會上挑戰蔡依林歌曲 。（圖／記者湯興漢攝）



趙傳將挑戰唱跳天后蔡依林的《日不落》，要讓大家看見不一樣的趙傳，為此他每週接受舞蹈特訓，15日下午練舞彩排，由於前一日才確認舞蹈編排，他笑說自己臨時抱佛腳，前一天才練習；不過KIMIKO稱讚他讓自己很驚艷，短短一個晚上，學習速度超過多年輕學生，而且律動感很好。

這次舞蹈加入可愛俏皮的動作，一反趙傳以往給人的陽剛形象，趙傳笑說：「自己年輕時是disco時代，也常跳舞，還被同學稱讚有dancing King的架勢，今天小試身手，請大家演唱會時再來驗收成果，會給大家更多的驚喜。」為了讓演唱會爆發出更具青春感的自然活力，KIMIKO也派出子弟兵為趙傳助陣演出。

▲▼KIMIKO教趙傳舞蹈。（圖／記者湯興漢攝）