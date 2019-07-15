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劉德華《掃毒2》3天票房「超越五月天」　2019年華語片首周末冠軍

記者洪文／綜合報導

天王劉德華上周末來台2天，宣傳新片《掃毒2天地對決》，果然票房開出紅盤。全台票房2天突破千萬，首周末3天1700萬台幣，超越《拆彈專家》總票房，而台北票房首周末3天498萬台幣，超過《五月天人生無限公司》台北票房首周末479萬台幣成績，榮登2019年華語片台北票房開片冠軍。

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會，吸引超過3000位粉絲朝聖，天王魅力不減。（圖／記者張一中攝）

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劉德華上周來台宣傳2天，讓《掃毒2天地對決》氣勢更上層樓。除了影廳800張票50秒搶光，在上周六在西門町封街粉絲會，3000粉絲癱瘓西門町，甚至手機藍芽都無法連上，讓很多西門町影城業者都驚呼：「電影街已經十多年沒有那麼多人潮了！」

《掃毒2天地對決》上周六台北票房172萬成績，也是《寒戰2》之後港片在台單日票房的最高紀錄，首周末3天台北票房498萬台幣，超過《五月天人生無限公司》首周末479萬台幣成績，榮登2019年華語片台北票房開片冠軍。

全台票房《掃毒2天地對決》也在短短2天內突破千萬，首周未全台票房也逼近1700萬，觀影人次達到6萬9460人次，創下今年華語電影首周觀影人次紀錄。

此外，《掃毒2天地對決》是劉德華和導演邱禮濤《拆彈專家》之後再度合作的作品，口碑與票房都再造高峰。《拆彈專家》在劉德華受傷較少宣傳的情況下，全台也有1700多萬的好成績，但這回《掃毒2天地對決》3天便打平上回兩人合作的票房成績。

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劉德華, 掃毒2, 掃毒2天地對決掃毒2, 掃毒2天地對決, 邱禮濤

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