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傑尼斯男團史上第2例！　20歲偶像爆「團內禁止戀愛」網曬失控照

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男團King & Prince是6人組合，2015年成軍至今3年，平均年齡21歲，其中平野紫耀曾主演《流星花園》續集《花過天晴》，全團人氣急速竄升。該團另一個成員高橋海人15日受訪時爆料：「我們團內有禁止戀愛的規定。」意外掀起日網關注。

▲▼King & Prince成軍將近4年，在日本人氣不斷竄升。（圖／翻攝自日網／johnnys-net）

▲King & Prince成軍將近4年，在日本人氣不斷竄升。（圖／翻攝自日網／johnnys-net）

高橋海人現年20歲，上節目談起身邊有什麼奇怪規定時，脫口說出：「我們團有團內禁止戀愛的規定。」他被問起為什麼要特別規定，進一步解釋，「大家一直都互相有關聯，再這樣下去會發生什麼也不知道吧，要讓團體圓滿順利地走下去，所以就有禁止戀愛的規定。」

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▲▼King & Prince成員高橋海人爆料：「團內禁止戀愛。」（圖／翻攝自推特／體育報知）

▲King & Prince成軍4年，2018年首度推出單曲出道。（圖／翻攝自推特／體育報知）

▲▼King & Prince成員高橋海人爆料：「團內禁止戀愛。」（圖／翻攝自推特／體育報知）

▲20歲成員高橋海人爆料：「我們團內禁止戀愛。」（圖／翻攝自推特）

沒想到高橋海人的發言掀起熱烈迴響，網友好奇「這個團發生什麼事情了？」粉絲曬出照片笑虧「這團失控了，很需要團內禁止戀愛」、「他們團員彼此間的距離有點太微妙了。」傑尼斯事務所專推男子偶像團體，雖然從未對偶像要求禁愛令，不過偶像對戀愛自律，結婚必定先向粉絲報告的形象，長期受到信任，不過「團內禁止戀愛」倒是十分罕見，據悉，關西傑尼斯8（簡稱關8）也因為團員感情太好，訪談中透露團內有過這項禁令。

▲粉絲曬照King & Prince，認為團內需要禁愛令。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲曬照King & Prince，認為團內需要禁愛令。（圖／翻攝自推特）

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