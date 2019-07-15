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鄭茵聲減少這群人拍片量！　「走出舒適圈」發個人專輯

記者關韶文／台北報導

超人氣天團「這群人TGOP」叱吒網路影音平台、締造YouTube近300萬人訂閱之驚人紀錄，創始成員鄭茵聲功不可沒，而鄭茵聲現在一圓歌手夢，加盟索尼唱片，發行個人專輯《預告幸福》。

從國小三年級就展現強烈的表演慾，鄭茵聲當時最喜歡徐懷鈺的歌，在同學面前大方獻唱也不害羞！她國小六年級便懷抱歌手夢，立志向蔡依林看齊。雖然高中和大學都專攻表演，鄭茵聲透露自已試鏡時很容易怯場，「我愛表演但又沒自信」，好在大學同學展榮慧眼識英雌，推薦她去拍影片還奪冠，之後展瑞也從舊金山回台，並與其他同學組成「這群人TGOP」。

▲▼茵聲28日過生日。（圖／翻攝自IG／鄭茵聲）

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▲茵聲圓夢發行個人專輯。（圖／翻攝自IG／鄭茵聲）

鄭茵聲持續挑戰自我，從團體「三個人」的潮流快歌，到去年以歌壇新人之姿推出的2首個人單曲《稻草》、《愛情日期》，鄭茵聲用歌聲證明自己不只是一名演員，更是一個能唱能跳的全方位表演者。

因為將工作重心轉移至音樂，鄭茵聲減少「這群人TGOP」的拍片量，讓許多粉絲納悶，該不會她會退出「這群人TGOP」？對此，鄭茵聲親口證實自己不會單飛，現階段只想先脫離「這群人TGOP」的舒適圈，實踐自己多年以來當歌手的夢想，她說：「我不後悔走出『這群人』接受大眾對我的批評指教，人是需要新的刺激、新的學習，但相對的也請大家放心，我是不會離開『這群人』，這是我的團隊，裡面每個成員少一個都不行。」

首張專輯《預告幸福》籌備超過一年，為鄭茵聲量身打造9首充滿魔性的幸福好歌，她還親自參與構思歌曲概念、選歌、創作，不僅圓了鄭茵聲從小的歌手夢想，更要與大家分享她的信念：「只要肯努力，夢想就絕對能實踐。幸福，一定會降落在你身上。」

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