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張藝興挑戰手洗衣傻問：有泡泡沒關係嗎？　網友全傻眼：28歲了還這麼笨

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人張藝興能歌善舞，這陣子舉辦個人演唱會場場門票售罄，每一場都盡全力帶來完美表演，但這樣的他私下卻是個傻男孩，在最新一集《極限挑戰》中挑戰手洗衣服時，還傻問羅志祥：「衣服上有泡泡沒關係嗎？」

▲張藝興和羅志祥挑戰手洗衣服。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張藝興和羅志祥挑戰手洗衣服。（圖／翻攝自愛奇藝）

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張藝興和羅志祥在14日播出的《極限挑戰》挑戰手洗衣服，張藝興面對大盆子裡面有塊洗衣板的設置只有疑惑，搓衣服的時候連帶著洗衣板一起動，完全沒有搓到衣服，轉頭看看發現有洗衣機時問「有洗衣機為什麼不用」，整個忘了該集的目的就是要環保救地球，反觀羅志祥則是相當熟練。

接著，張藝興搓2下又有新的疑問：「（洗衣精）倒多少？」好在職員的幫忙下順利倒入，果斷放棄洗衣板後又傻問「這上面帶一點肥皂泡沫也沒有關係嗎」，根本沒想到最後會用清水洗乾淨。被問到內衣內褲通常也都用手洗時，他有些害羞地說：「哥別問我這些，我生活技能很差的。」

▲張藝興和羅志祥挑戰手洗衣服。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張藝興連續提問。（圖／翻攝自愛奇藝）

正因為對做家事實在一竅不通，每次上節目挑戰的時候都會忍不住感慨，張藝興說：「每一次做《極限挑戰》就開始思考人生，你說我怎麼這麼多不會？」部分網友認為他一連串的提問實在太誇張，懷疑是在裝傻，但也有人認為現在的人幾乎都用洗衣機了，而且還有專門洗內衣褲的洗衣機。

▲張藝興和羅志祥挑戰手洗衣服。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張藝興做節目常感慨自己什麼都不會。（圖／翻攝自愛奇藝）

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