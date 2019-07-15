蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

記者李湘文／綜合報導

藝人蔡昌憲為了鍛鍊出健壯身材，從5月開始跟健身網紅PEETA合作，還立下不簡單的目標，力拼在2個月以內減脂10%。他一路努力鍛鍊，近日終於驗收成果，看到機器上面的數字，忍不住激動大呼：「太爽了！一切都值得了！」

▲蔡昌憲從2個月開始減體脂。（圖／翻攝自YouTube／營養健身葛格Peeta）

蔡昌憲透露開始健身的動機，是因為朋友在PEETA的健身工作室上班，加上自己正準備要宣傳新戲《苦力》，心想可以趁這個機會把體態練好，就立下了健身目標。在開始訓練前，他先測量體脂肪，原本預計大約22%，沒想到一站上機器，數字居然跑到23.2%，令他鬱悶：「突然覺得心情不太好。」雖然算不上胖，但還是訂下目標，決心在2個月內甩掉10%體脂。

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▲蔡昌憲立下2個月減脂10%的目標，賣力接受訓練。（圖／翻攝自YouTube／營養健身葛格Peeta）

蔡昌憲接受PEETA的教學，第1個月先進行比較沒那麼累的訓練，搭配飲食控制，每一天只吃2餐，幾乎都用烤箱料理，食材則以雞肉和牛肉為主，只用胡椒鹽簡單調味，偶爾受不了就滴一點點辣椒油，著重低碳、高蛋白質的飲食方式。透過運動、飲食雙管齊下，他第1個月就順利減掉超過4%的體脂。

▲蔡昌憲健身同時，認真控制飲食。（圖／翻攝自臉書／蔡昌憲）

不過，進入第2個月才是真正的考驗，蔡昌憲坦言開始有點「卡住」，於是更進一步，除了接受魔鬼訓練之外，也實施間接性斷食，「有時候16/8，有時候18/6，很少時候有20/4，因為真的太餓了。」他也在心裡鼓勵自己有耐心，雖然偶爾還是會閃過放棄念頭，但也會想像「我抱著我的小孩，牽著老婆的手，穿著一條衝浪褲，裸著充滿肌肉的上半身」，光是描繪這個畫面，就又有了動力。

▲蔡昌憲2個月減體脂10.6%。（圖／翻攝自YouTube／營養健身葛格Peeta）

▲蔡昌憲體態改變明顯。（圖／翻攝自YouTube／營養健身葛格Peeta）

經過2個月的訓練，蔡昌憲近日終於驗收成果，戰戰兢兢地站上機器，只見體脂數字緩緩停在12.6%，足足比2個月之前少了10.6%，順利達成超高難度任務。他激動大呼：「太爽了！一切都值得了！」因為同時少了7公斤，他現在臉頰也瘦凹下去，但第一次看到腹肌出現，還是掩不住滿足表情，之後會繼續健身，開始努力增肌。

▲蔡昌憲達成減脂目標，之後要開始增肌。（圖／翻攝自臉書／蔡昌憲）

看到蔡昌憲的勵志成果，不少網友都表示真的佩服，畢竟在2個月內減脂10%絕非易事，「2個月10%真的妖獸強」、「如果不是胖子真的超難的」、「毅力驚人」、「可以想像昌憲多努力」、「真的很猛」。也有許多人被他激勵，大呼「我也產生了鬥志」、「決定要健身了」。