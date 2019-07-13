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上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

上原亞衣是日本知名AV女優，曾是業界「童顏巨乳」的代名詞，2016年引退至今3年時間，一度將社群網站關閉，直到前陣子才重新開啟推特及IG帳號，並陸續更新近況及美照，10日更罕見放送上空美照，展現減肥成功後的纖瘦身材，性感指數直破表。

▲上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

▲上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

▲上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

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▲上原亞衣近來重新開啟推特及IG帳號，並不時會分享生活近況。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

上原亞衣日前宣布正式回歸社群網站後，便陸續曬照、分享生活點滴，以及一系列減肥方法與心得。引人注意的是，她10日罕見PO出一張上空裸背照，全身上下僅穿著一件黑色內褲，雖然整個人背對鏡頭、3點不露，僅展現纖瘦蠻腰及白皙美背，畫面仍擄獲不少粉絲的心。

▲上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

▲上原亞衣引退後罕見PO出辣照。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

自3年前引退後，上原亞衣便鮮少有大尺度的裸露照，這也是她重啟IG帳號後，尺度最大的一張照片，吸引大票網友暴動留言，更在短短3天時間，就引來超過1.2萬人按讚關注，顯見人氣依舊相當高。

事實上，在引退期間，上原亞衣努力減肥，除了持之以恆的運動習慣，對於飲食也十分講究，不但需少油少鹽，就連熱量、用餐順序，以及喝水的時間和量都有在控制，經過長時間的努力，共瘦了整整10公斤，體脂肪也下降了約百分之7、8。

▲上原亞衣引退3年瘦了整整10kg。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

▲上原亞衣引退3年瘦了整整10kg。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

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