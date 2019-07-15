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林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚後面有「國際咖」亨利高汀

記者陳芊秀／綜合報導

溫布頓網球錦標賽14日展開經典大戰，天王費德勒對決球王約克維奇，除了全世界球迷熱情關注，還有不少名人直奔現場！歌手林俊傑晚間曬出照片，同框大陸男星白敬亭，以及南韓男神崔始源，身後觀眾席更被網友認出更多大咖！

▲▼林俊傑溫網同框白敬亭、崔始源，身後還有國際大咖。（圖／翻攝自IG／林俊傑）

▲林俊傑溫網同框白敬亭、崔始源，身後還有不少國際大咖。（圖／翻攝自IG／林俊傑）

林俊傑以Hashtag為天王羅傑費德勒加油，同時和白敬亭、崔始源同框，Tag2人吸引眾多粉絲前來朝聖。此外，照片中的觀眾席正坐著眾多名人，包括坐在崔始源身後，對著鏡頭打招呼的西裝男，就是《瘋狂亞州富豪》的亨利高汀 (Henry Golding)，令影迷驚呼「怎麼沒Tag？」還有人發現貝克漢大兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）和女友漢娜（Hana Cross），所有人都在同一張照片中，頗有打破次元璧的感覺。

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▲▼崔始源身後是亨利高汀。（圖／翻攝自IG／林俊傑、henrygolding）

▲林俊傑同框照，崔始源身後是亨利高汀。（圖／翻攝自IG／林俊傑、henrygolding）

▲▼林俊傑曬合照，網友發現布魯克林貝克漢和女友漢娜。（圖／翻攝自IG／林俊傑、brooklynbeckham）

▲林俊傑曬合照，網友發現布魯克林貝克漢和女友漢娜。（圖／翻攝自IG／林俊傑、brooklynbeckham）

網友興奮喊「快來把你們的老公領回去」、「我老公和你們的老公」，還有人對觀眾席隱藏多少名人相當關注，湧入上千則留言搶認國際大咖。

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