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羅美玲挺孕肚扮老婦　愧憶曾對爸爸飆起床氣

記者蔡琛儀／台北報導

由丁噹、陳乃榮、蕭景鴻（阿弟）、王柏森、羅美玲主演的音樂劇《搭錯車》，13、14日返回台中國家歌劇院大劇院演出，首次參與的羅美玲，這次挺著4個月孕肚，在劇中飾演王柏森的角色「亞叔」的老婆芝蘭，她和劇中女主角阿美成長背景相似，因此演出此劇也改變了她，以前爸爸在她還在睡覺時打給她，都會不小心發起床氣，現在則是一看到爸爸打電話來，二話不說馬上接起來。

▲▼丁噹、羅美玲、搭錯車。（圖／相信音樂提供）

▲▼羅美玲首次參與演出《搭錯車》，演出王柏森角色「亞叔」的老婆芝蘭。（圖／相信音樂提供）

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▲▼丁噹、羅美玲、搭錯車。（圖／相信音樂提供）

羅美玲爸爸曾是清潔隊員，拉拔她和妹妹長大，她表示：「其實都不用演、不用特別設定，一切都是自然流露，像是看到阿美回來送爸爸走那段有點情緒止不住，但阿弟靠過來，自然而然形成那個氛圍。」但她說不敢邀住在新竹尖石的爸爸來看演出。

▲▼丁噹、羅美玲、搭錯車。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹開心回到台中歌劇院演出。（圖／相信音樂提供）

而相隔371天再度來到音樂劇起點站，老班底丁噹、王柏森、陳乃榮、阿弟既興奮又感動，飾演阿美的丁噹更是回憶湧上心頭，一進場館就落淚，「感謝劇迷力挺，很開心能夠再回來！」飾演時君邁的陳乃榮則表示：「隱隱約約在台上看見去年的演出影子，深刻感受到搭錯車的成長。而最讓我覺得珍貴的是，大夥一起為了搭錯車這部戲的藝術價值而努力。感慨有這些夥伴是很幸福的事！難忘的一年。」

▲▼丁噹、羅美玲、搭錯車。（圖／相信音樂提供）

▲▼《搭錯車》重返台中歌劇院演出。（圖／相信音樂提供）

▲▼丁噹、羅美玲、搭錯車。（圖／相信音樂提供）

《搭錯車》結束台中站演出後，9月12、13、14、15日將前往高雄衛武營歌劇院，9月18、19、20、21、22日於台北國家戲劇院登場，購票請上拓元售票系統。

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丁噹, 陳乃榮, 蕭景鴻, 阿弟, 王柏森, 羅美玲, 搭錯車, 相信音樂新聞

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