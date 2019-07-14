黃嘉千越洋連線：媽媽得獎了！　夏天「萌回1句話」笑爆

記者洪文／台北報導

藝人黃嘉千演出電影《老大人》獲得台北電影獎最佳女配角，老公夏克立、女兒夏天人在加拿大。她在會後出席劇組慶功宴透露，原本沒有覺得自己會得獎，事前也沒有給夏天太多期待：「媽媽再怎麼樣也是第5名！」如今得獎她打越洋電話回去，結果夏天萌回一句話，讓她哭笑不得。

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▲喜翔、黃嘉千、導演洪伯豪出席《老大人》台北電影獎會後慶功。（圖／記者林敬旻攝）



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黃嘉千坦言，有了上次金馬獎的經驗，這次保持平常心，完全沒有預料會得獎，當作是來參加Party的心情，因此沒有準備得獎感言，「公布名字的時候，我就想說：『是我？』驚訝之後，我的表情是『慘了，要講什麼？』」她形容很像在學校玩小紙條，突然被老師點起來問話的感覺一樣。

導演洪伯豪趁機爆料，黃嘉千聽到得獎的當下，其實正在台下玩手機遊戲《Candy Crush》，「妳嚇到手機都掉了！」她趕緊解釋，頒獎前剛好有段廣告休息時間，「人家說：『你不緊張？』我就說：『不會是我有什麼好緊張！沒關係，真的不會是我！』因為我在等嘛。」

老公夏克立、女兒夏天人在加拿大過暑假，黃嘉千在得獎之後打了一通越洋電話報喜，「老公知道了，他們是早上9點，我女兒接的！」女兒夏天得知她拿到女配角之後傻問：「他們怎麼對你這麼好？」讓她哭笑不得：「什麼反應！我實在不知道怎麼回答！」

其實夏天在電話中的特別反應，來自黃嘉千在典禮前「打了預防針」。她用樂觀的態度教導女兒：「媽咪再怎麼樣都有第5名！」雖然夏天仍希望媽媽是第1名，不過已經做好心理準備，知道媽媽可能不會得獎，因此才會在電話中說出：「他們怎麼對你這麼好？」

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此外，黃嘉千在慶功宴上才得知，獲得台北電影獎女配角有10萬元獎金，她驚訝回說：「真的？我想一下，我還沒想過，我也不知道怎麼用！」喜翔打趣暗示她為慶功宴買單，她立刻笑回：「可是我還有嗷嗷待哺的小孩，她不花錢，但長大要花錢！」笑翻全場。