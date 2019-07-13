記者洪文／台北報導

第21屆台北電影獎頒獎典禮13日舉行，出道54年、年屆71歲的小戽斗演出《老大人》奪下最佳男主角，全場鼓掌。他在台上透露，他的老婆典禮前還送醫急救，讓他相當焦急，同時向老婆告白，「我愛你！我愛你！我以妳為榮！」致詞感動全網友。

▲台北電影獎最佳男主角小戽斗。（圖／記者林敬旻攝，以下同）



小戽斗一上台就問黃子佼：「何時結婚！」黃子佼反應機靈：「明年啦！」他又突然點名台下的大導演蔡明亮，當下蔡導立刻起立立正，他說：「我20多年毛遂自薦，結果沒有獲選！」瞬間讓蔡明亮在座位上掩面，主持人黃子佼圓場：「他都只找李康生啦！蔡導說好囉，下次找戽斗哥！」

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收起開玩笑後，小戽斗表示：「講真的，這個獎得來不易，剛才要進場之前，我太太掛急診，還我一時心軟，害我不知道該怎麼辦，我應該去看我太太，還是來這邊？我愛你！我愛你！我以妳為榮！」他更在台上呼籲：「希望電影界、電視界，再怎麼忙，還是以家為出發。」

其實台北電影獎沒有限制得獎感言時間，不過小戽斗仍擔心說太多，「現在是我的時段，不要把麥克風關掉，特別感謝評審團，給老人家還有一點面子，沒有枉然。」他最後再次強調，自己叫小戽斗，「不是小厚道，不是小漏斗，也不是小便斗。」主持人黃子佼帶著台下念，笑翻全場。

台北電影獎頒獎典禮13日舉行，頒獎嘉賓集結15位台灣女神包括徐若瑄、陳意涵、林依晨、林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、謝欣穎、李千那、張榕容、夏于喬、宋芸樺、柯佳嬿、吳可熙、曾珮瑜，以及邱澤、林書宇、李李仁、鄭人碩、施名帥等人出席，陳勢安、朱俐靜則擔任表演嘉賓。

