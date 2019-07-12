金曲入圍前一週阿嬤過世！　ØZI爆淚「她手是黑的」吐遺憾

記者盧薇淩／台北報導

新生代R&B創作歌手ØZI以《ØZI: The Album》入圍第30屆金曲獎6項大獎，更拿下最佳新人獎，不過他近日吐露拿獎的唯一遺憾，就是把自己帶大的阿嬤在入圍名單公布前一週過世，沒能看到他在音樂上的成果，「她在我事業剛起步時生病，我沒常去台中看她，哪怕是我撥一個週末都好...是我蠻大遺憾。」提到阿嬤，ØZI也難得落下男兒淚。

▲ØZI遺憾阿嬤來不及看到自己的成就。（圖／新樂園提供）

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ØZI在影片中提到，從小因為阿嬤更加喜歡流行音樂，「我阿嬤會看Michael Jackson跳舞，他不是會看鄉土劇的阿嬤，是看Michael 的DVD一直重複，跟我一直講他的月球漫步，我也是這樣才認識麥可。」

兩年前阿嬤頭部受到撞擊，她失去說話能力、肌肉僵硬、無法睡覺，送進加護病房時，ØZI到台中探望，見到阿嬤他當場落淚，「她沒辦法講話，手是黑的，她本來沒辦法動，看到我跟她打招呼，手動了一下，我跟她說，『我回來了』，她手跟身體動了 ，我握著她半小時，跟她說加油。」

▲ØZI寫歌思念阿嬤。（圖／新樂園提供）

ØZI回憶這段說到落淚，遺憾阿嬤來不及看到他的成就，而他也透過新歌《If Only》傳遞心情，講述自己對阿嬤的思念，希望能再見到一面的渴望，有別於過往充滿個性態度的R&B 及嘻哈音樂，ØZI 用充滿真實與感傷的情緒來講述自己內心最深的遺憾。