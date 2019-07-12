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新人陳璽安「企業家背景」好威！在美白手起家獲選「十大華人傑出青年」

記者林奕如／台北報導

新人陳璽安長相走韓系美男風，他首挑大樑擔任男主角新戲《遺失的1/2》，近期將在台灣首播。另一面的他其實是企業家，在美和朋友合資成立電影媒合公司，被選為2019年度「全美十大華人傑出青年」，堪稱自帶商業腦的美男。

▲新人陳璽安主演《遺失的1/2》。（圖／畢獅國際娛樂提供）

▲陳璽安被讚是韓風型男。（圖／畢獅國際娛樂提供）

陳璽安大學時期拍攝電視劇《剩女保鑣》後，外型挺拔出眾，當時就被讚是韓風型男，走過校園都有女同學不禁對他行注目禮。他隨後到加州大學和洛杉磯電影學院攻讀導演及表演學系。在學校時，已是風雲人物，許多星探看上他，希望他到華語影視圈發展。

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他有商業頭腦，和朋友合資成立電影媒合公司，主要業務是推動亞洲電影到歐美參加各影展、協助亞洲國際電影節的籌劃，他說：「很想幫亞洲電影打出歐美市場，在國際影展露臉。」像是之前推廣明道電影就獲得不錯的回響，在業界也建立好口碑。

▲新人陳璽安主演《遺失的1/2》。（圖／畢獅國際娛樂提供）

▲新人陳璽安主演《遺失的1/2》。（圖／畢獅國際娛樂提供）

《遺失的1/2》是陳璽安在台主演的第一部偶像劇，飾演陸瑾瑜是位大學講師，人生勝利組卻不善與人溝通，唯獨深情守護女主角（黃姵嘉 飾），劇情比韓劇還催淚。他透露這角色和私下原本熱情活潑的個性大不同，需演出內在深層的狀態跟深情，對女主角愛在心裡，但又不能表達，抑鬱數月的狀態害他得了憂鬱症。

經紀人周彥彤回想與陳璽安的相遇也十分奇特，兩人在飛往北京的機場排隊時偶遇，當下驚為天人，一時誤以為是吳尊或李棟旭，沒想到一上機竟然又坐在同一排位置，於是開啟了這段合作之緣。拍攝宣傳照時，攝影大師陸沙舟親自掌鏡，讚他360度無敵帥。

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陳璽安, 遺失的12

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