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吳慷仁認了「婚姻恐懼症」　點出4大問題：別找我當伴郎！

記者洪文／台北報導

吳慷仁擔任今年酷兒影展大使，11日為影展站台造勢。雖然同婚法案通過，他認為現在一般大眾對於同志還需要更深入的認識。他更大膽預言，未來將出現「同婚恐婚症」，就跟異性戀一樣，他坦承自己就是「婚姻恐懼症」之一，同時點出結婚前的4大焦慮問題，「我也會擔心娶不到老婆！」

▲▼吳慷仁【台灣國際酷兒影展大使記者會】，林杏鴻,吳慷仁。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳慷仁擔任酷兒影展大使。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

影展過去都找女明星代言，吳慷仁是6年來第一位代言的男明星，他很驚訝：「前半個小時才知道是第一個男性代言人，蠻榮幸的！」雖然同志婚姻法案通過，但他仍認為幫忙同志發聲有其必要，「過去幾年對台灣同志朋友來說，挺驚濤駭浪的，像是洗三溫暖的感覺，但是我們對於同志的認識，還需要更深入地認識。」

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其實吳慷仁還未出道之前，曾在2007年演出已故導演陳俊志同志短片《沿海岸徵友》。他笑著回憶當時去了導演家的Party，「在20坪不到的空間裡，進來的人全部都穿丁字褲、三角褲，我好像誤入歧途一樣。」他也入境隨俗，穿著緊身白色三角內褲，被同志朋友上下打量著，景象至今難忘，「後來才知道原來都是姐妹來著。」

▲▼吳慷仁【台灣國際酷兒影展大使記者會】，林杏鴻,吳慷仁。（圖／記者湯興漢攝）

前一陣子，吳慷仁拿出當時《沿海岸徵友》劇照光碟，看完裡面「肉體之間碰撞」的照片很害羞，「當時我們『三明治』了一下，我是那片火腿，我的前面有吐司，後面也有吐司。」但他笑認，當時剛出道，尺度毫無忌諱，但是沒有演戲的概念，甚至連保護措施都不會做，「可能就是膠原蛋白多一點，腰的腹肌多一點。」

吳慷仁透露，一開始認識導演陳俊志的時候，不知道對方拍了這麼多紀錄片，「他就是挺一個小肚子的大姐，有時候偶爾三八三八的，偶爾會說一些語重心長的話。」雖然《沿海岸徵友》尺度很大，對他來說是很特別的經驗，「拍完不會不舒服，當時我們做了這麼酷的事，還抹了這麼多油、亮片，有某種超現實的感覺。」

▲▼吳慷仁【台灣國際酷兒影展大使記者會】，林杏鴻,吳慷仁。（圖／記者湯興漢攝）

同婚法案通過至今快2個月，吳慷仁笑指身邊同志朋友都還沒結婚，倒是有幾個朋友分手了，「人還是分分、合合，不是為了搶同婚而結婚，還是以一輩子的幸福為出發點。」他大膽預言：「以後可能會出現『同婚恐婚症』，同志看到朋友結婚自己也會害怕，真的跟異性婚姻一樣，接下來面對兩個家庭融合、財產問題、生活問題，以後小孩教育的問題都是一樣的。」

吳慷仁自認也有「婚姻恐懼症」，「婚姻是蠻讓人畏懼的典禮，我是恐懼的，我以前是沒感覺，現在很恐懼，好像越來越恐怖的事。」至於未來是否為同志證婚或是擔任伴郎？他坦言，過去已擔任異性好友的伴郎2次，「還可以嗎？好像不能當太多次，到時候娶不到了！還是同志結婚可以另外算？」他坦承，會擔心自己沒辦法結婚。

▲▼吳慷仁【台灣國際酷兒影展大使記者會】，林杏鴻,吳慷仁。（圖／記者湯興漢攝）

最近吳慷仁給了自己休假，沒有拍戲，認真學習台語，準備下一部作品演出，接下來打算抽空前往酷兒影展看片，他印象中過去同性片多從悲傷、難過角度呈現，容易感動，不過國外已經開始改變，例如從公路電影或是喜劇電影放入一點同志、跨性別角色，「好像更容易投入感情，其實同性、異性都是一樣的。」這次片單讓他很期待。

酷兒影展將於8月15日至8月25日在台北新光影城、8月28日至9月8日在高雄市電影館舉行。

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酷兒影展, 吳慷仁, 台灣國際酷兒影展

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