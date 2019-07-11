《第九分局》千萬場景超奇幻！澎恰恰：鼻孔大更辛苦

記者林映妤／台北報導

邱澤、温貞菱、澎恰恰、劉奕兒主演國片《第九分局》11日公佈幕後花絮，首度公開耗資超過千萬台幣打造的美術場景、特殊道具、特效化妝與電腦特效！其中砸下200萬重金打造、耗時1個月搭建掌管陰陽兩界秩序的神秘警局，包含：報到處、關押室、槍械房、辦公室等等精細場景一一曝光！

邱澤盛讚這是他從影以來拍過最奇幻的場景，「場景搭設在地下室，完全看不到陽光，工作完出來天就黑了。」完全沒有時間感的奇特場景，讓所有劇組人員感覺身處於另一個時空。

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▲▼《第九分局》美術場景耗資千萬。（圖／甲上提供）

《第九分局》耗資200萬重金打造神秘警局，電影設定在3樓跟5樓之間，掌管著陰陽兩界的秩序，不僅設有鬼魂報到處，還有傾聽往生者心願的靈輔室、懲罰惡鬼的關押室以及打鬼裝備齊全的槍械房等等。

美術指導楊傳信也展示了許多古今中外的抓鬼法器，融入了許多台灣的宗教文化；命理老師謝沅瑾則直言電影中的鬼魂與現實中靈體很類似，因為能量變弱而會呈現透明灰白的樣貌，就連鬼魂都有事前考究。

▲澎恰恰笑說鼻孔大特別吃虧。（圖／甲上提供）

不過「老鳥警探」澎恰恰卻爆料大家對「第九分局」場景又愛又恨，「7、8月酷暑，我們擠在地下室拍戲，因為收音的關係完全不能開冷氣。」每個演員都揮汗如雨，還得時不時把衣服上的汗吹乾才能繼續拍攝，就連邱澤也戲稱：「根本是第九三溫暖！」

此外，拍攝現場還有很多灰塵，連導演王鼎霖都坦言環境彷彿地獄一樣恐怖，劇組人員都得戴口罩工作，澎恰恰也表示：「我鼻孔比較大，每次都吸一堆灰塵，然後一直打噴嚏。」坦言因為場景設計實在太用心，讓大家甘願忍受現場環境。

《第九分局》8月29日上映。