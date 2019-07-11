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TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE出道以來擁有超高人氣，今年也展開了首次世界巡迴演唱會，沒想到成員MINA卻突然宣布患有舞台恐慌，在極度不安的心理狀態下確定缺席接下來6場演唱會。

▲TWICE日本成員MINA患舞台恐慌。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE日本成員MINA患舞台恐慌。（圖／翻攝自TWICE臉書

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JYP娛樂11日突然在TWICE官網發布公告：「想跟各位告知TWICE成員MINA現在的身體狀況，MINA內心突然襲來對於站上舞台的極度不安和緊張感，目前還沒有診斷出確切原因，正在尋覓各大機關找出原因，MINA和成員們討論過後，由於MINA的狀態需要進一步治療和專業措施，因此將不參加『TWICE World Tour 2019 'TWICELIGHTS'』，希望各位能夠齊心祈禱MINA早日康復。」

事實上，MINA在5日早上還有現身金溥機場飛去日本，但當天下午卻突然宣布不參加晚上的《MUSICA STATION》直播節目，當時的公告僅說是因為身體因素，沒想到卻是內心碰上極大的障礙，雖然很可惜將缺席新加坡、洛杉磯、墨西哥、紐瓦克、芝加哥和馬來西亞共6場演唱會，但粉絲和JYP娛樂都抱持著藝人身體狀況為優先的立場。

▲Mina身體又出狀況！早上正常飛日本　晚間臨時取消上台。（圖／CFP）

▲MINA在5日現身機場時臉色就不是很好。（圖／視覺中國CFP）

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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