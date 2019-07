《六人行》斷開Netflix！華納串流平台「HBO MAX」掌握DC、哈利波特10大版權

記者洪文/綜合報導

華納媒體(WarnerMedia)串流平台正式公布,定名「HBO MAX」,未來掌握華納兄弟《哈利波特》宇宙、DC宇宙、新線影業《魔戒》系列、《厲陰宅》宇宙以及HBO自製影集《冰與火之歌:權力遊戲》、卡通頻道等作品版權,而長年在Netflix的影集《六人行》正式跳槽。該平台將於2020年正式上線,正式加入Netflix、亞馬遜、Hulu、Disney+以及Apple TV+的戰場。

▲HBO MAX 。(圖/翻攝自網路)



「HBO MAX」旗下包括華納兄弟、DC宇宙(DC Universe)、卡通頻道(Cartoon Network)、Adult Swim、TBS、CNN、TNT、新線影業(New Line Cinema)、truTV以及Boomerang等版權作品。華納媒體CEO羅伯特格林布萊特發布聲明表示:「HBO MAX將華納媒體多元品牌結合,創造出前所未有的串流平台節目以及用戶體驗。」

▲HBO Max。(圖/翻攝自YouTube/HBO Max)



在「HBO MAX」宣傳影片當中,看見許多熟悉的作品,包括華納兄弟電影《一個巨星的誕生》、《哥吉拉II怪獸之王》、《瘋狂亞洲富豪》、《哈利波特》外傳電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》等片,以及DC電影《神力女超人》、《水行俠》、《沙贊!》、新線影業《魔戒》系列電影,還有HBO自製影集《冰與火之歌:權力遊戲》、《美麗心計》等版權,以及經典影集《六人行》,形同宣告這些作品未來會在平台上架。

▲美劇《六人行》2020年正式離開Netflix。(圖/《六人行》劇照)



根據權威媒體《綜藝報》(Variety)報導,「HBO MAX」自製電影包括《親愛的初戀》導演葛瑞格貝蘭提(Greg Berlanti)正在製作4部青春成長自製電影,以及奧斯卡影后瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)自營製作公司「Hello Sunshine」也會製作2部自製電影,還有《銀翼殺手2049》導演丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)重啟電影《沙丘魔堡》等片。

而「HBO MAX」自製影集方面,包括《玩命快劫》《分歧者》安索艾格特(Ansel Elgort)主演犯罪驚悚影集《Tokyo Vice》,以及《歌喉讚》女主角安娜坎卓克(Anna Kendrick)主演10集半小時愛情影集《Love Life》,還有奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)自製影集《犯罪農場》(Crime Farm)等影集。

原本「HBO Original」籌拍作品也會納入「HBO MAX」,包括《黑塔》製作公司改編史蒂芬金小說影集《局外人》(The Outsider)、《逃出絕命鎮》編劇喬登皮爾(Jordan Peele)旗下製作公司Monkey Paw Productions與導演J.J.亞伯拉罕(J.J. Abrams)合作的恐怖影集《Lovecraft Country》、《復仇者聯盟》導演喬斯溫登(Joss Whedon)全新科幻影集《The Nevers》、「鋼鐵人」小勞勃道尼主演的重啟經典律師偵探「佩瑞梅森」影集《梅森探案集》(Perry Mason)以及「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)擔任監製並且一人分飾二角的小說改編迷你影集《I Know This Much Is True》等影集。

除此之外,「HBO MAX」未來掌握獨家版權包括《六人行》(Friends)、《新鮮王子妙事多》(The Fresh Prince of Bel-Air)、《美少女的謊言》(Pretty Little Liars)以及所有CW影集包括《蝙蝠女俠》(Batwoman)、《河谷鎮》衍生新劇《凱蒂基恩》(Katy Keene)等影集。

「HBO MAX」將於2020年正式提供服務,台灣推出時間尚未公布。