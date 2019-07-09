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左左右右受訪時「C位女孩」是誰？　燦笑回答身份...記者笑了

記者盧薇淩／台北報導

正值暑假，將升上國小六年級的左左右右也放暑假，她們9日到台北國際會議中心，看起源於紐約外百老匯的「藍人樂團」，受訪時她們拉著一個小女生站在兩人中間，正當媒體疑惑這女生是新師妹還是某童星，結果左右天真地說：「是我的姊妹淘！」原來她們帶著班上同學芠芠一起看演唱會，芠芠也很自然地和她們一起拍照、受訪，兩姊妹讓芠芠站在「C位」，對著她比愛心，孩子們十足天真爛漫。

▲▼藍人樂團2019星光場-左左右右。（圖／記者黃克翔攝）

▲左左右右帶著同學芠芠（中）看藍人樂團。（圖／記者黃克翔攝）

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左左右右剛從馬祖旅行回來，她們興奮說，看到好多藍眼淚，但左左在當地不慎踩滑跌倒，幸好無大礙。許久未見兩姐妹，正值發育期，又比先前長高許多，聲音也開始變成熟；右右爆料左左桃花很旺，自己都沒人追求，右右說：「沒關係！我不喜歡他們。」但也吐槽左左在校太容易心軟，當男同學開口借橡皮擦，左左先是回絕，最後還是會應允，足見姊妹的不同之處。

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲藍人樂團在台灣表演。（圖／記者黃克翔攝）

左左聽到右右爆料，也反將一軍說右右脾氣不好，總是對男同學很兇，右右急解釋：「那個掃地區域已經擦乾淨，不能踩，他們故意在那邊走。」也說班上男同學喜歡用黑膠帶綑筆芯盒，玩自製陀螺，在班上打來打去，「幹嘛這樣子」，女孩總比男孩個性成熟。不過雖然在發育，左左還是班上最矮的人，右右笑稱跟左左、芠芠相處時總會大吵大鬧，被爸爸說很像大嬸，童言童語逗笑眾人。

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼左左右右童言童語看逗樂全場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團2019星光場-左左右右。（圖／記者黃克翔攝）

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