52歲妮可基嫚傳領養小孩「正在辦手續」　發言人出面回應！

記者古靜兒／綜合報導

妮可基嫚（Nicole Kidman）和丈夫齊斯艾本（Keith Urban）被傳因為年紀漸長，希望能夠領養小孩，目前兩人正在處理領養手續，也對此事覺得相當期待。然而這件新聞卻被打臉，妮可基嫚夫婦發言人都已出面回應。

▲妮可基嫚。（圖／翻攝自Facebook／Nicole Kidman）

專門打擊假八卦的美國娛樂新聞網站《Gossip Cop》揭露該篇報導根本就是假新聞，原文中並沒有明確指出夫婦倆從哪裡領養小孩。該媒體也已聯絡妮可和齊斯的官方發言人，兩方都說目前夫婦沒有領養孩子的計劃，今年初時妮可基嫚已對外說明不再有添加家庭新成員的想法，認為目前的家庭狀況非常滿意。

請繼續往下閱讀...

▲《Woman`s Day》雜誌封面。（圖／翻攝自《Woman`s Day》雜誌官方網站）

其實早在2017年，妮可基嫚在接受訪談時被問到是否想要擁有再多一名孩子，也發表了類似的發言：「我以前有想過，但目前我已經過了想要再多一個孩子的階段了。」妮可基嫚夫婦在2018年也曾經被傳過離婚的假新聞，其實恩愛的夫婦倆才剛甜蜜地慶祝結婚13週，離婚謠言不攻自破。

▲妮可基嫚夫婦甜蜜合照。（圖／翻攝自Facebook／Nicole Kidman）