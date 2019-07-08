團員爆張克帆慫恿「紅孩兒」解散！5人寫存證信函退團...獨留他發片

記者林彥君／台北報導



昔日偶像團體「紅孩兒」成員馬國賢、張克帆和王海輪日前上年代MUCH點唱綜藝《MUCH金點秀》，王海輪爆團員解散原因，直言是張克帆當初慫恿大家寫存證信函給公司，其餘5人因而跟公司解約，最後只剩張克帆留在老東家單飛出輯。

▲張克帆、張秀卿、王海輪和馬國賢。（圖／年代提供）



紅孩兒由由馬國賢、湯俊霈、張洛君、張克帆、王海輪和韓志杰6名成員組成。王海輪爆團體解散「張克帆功不可沒」，張克帆解釋，當時認為公司對「紅孩兒」未來規劃模糊，便說服其他5人寄一起存證信函給公司。除張克帆其餘5位團員各自到不同經紀公司發展，但事過境遷，3人合體上節目提及此事，也是笑笑帶過。



張克帆揭當年馬國賢與張洛君在節目爆發肢體衝突，2人在錄影時一言不合，當場被張洛君掐脖子，馬國賢當場嗆聲：「到後台解決！」但他完全不是體育系張洛君的對手，一到後台「馬上被解決」，馬國賢還鞠躬向張洛君道歉，秒變俗辣。

▲紅孩兒上節目。（圖／年代提供）



王海輪稱張克帆是把妹高手，每每在餐廳點完菜張克帆就不見人影，原來是去探聽鄰桌女孩的喜好，本身是獅子座的張克帆，自稱生性就愛當獵人，但張克帆澄清，團體女人最好的，還是顏值派的王海輪，自嘆不如地說：「我們是跟女生做朋友，他是跟女生做情侶。」