鄭爽新戲收視率下跌被轟！反擊酸民：我人生不只電視劇　網友傻眼嗆爆

記者李湘文／綜合報導

藝人鄭爽是大陸當紅「四小花旦」之一，近期演出新戲《流淌的美好時光》，接檔前陣子大熱的《少年派》，收視率卻不如預期，因而受到網友議論。對此，她近日在網路上發文反擊：「有很多人說收視率，我想說我的人生不只收視率。」卻因此受到許多網友批評。

▲鄭爽和馬天宇主演新戲《流淌的美好時光》。（圖／翻攝自微博／電視劇流淌的美好時光）

《流淌的美好時光》在7月1日開播，敘述一個帶著傷痛的青春故事，由鄭爽搭檔曾主演《涼生，我們可不可以不憂傷》的馬天宇，在開播前就已經引起關注。不過，戲劇播出後，雖然收視率排名不算非常差，但跟前一檔《少年派》的數字比起來，還是有明顯的落差，甚至隨著播出有下降趨勢，「鄭爽新劇收視率」成為近期網路討論話題。

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▲《流淌的美好時光》收視率不如預期，鄭爽回應了。（圖／翻攝自微博／電視劇流淌的美好時光）

對此，鄭爽8日在個人APP上發文，回應大眾質疑：「有很多人說收視率，我想說我的人生不止電視劇，你的人生你隨意。」此外，她又發了另一篇文，感慨熱度都是虛偽的：「我一直覺得很空，對於自己成名這件事，賺完錢就滾去做讓自己踏實的事，失敗成功都是我自己的事，不關乎那麼多人，讓我還覺得對不住大家的喜歡。」

▲鄭爽回應。（圖／翻攝自微博）

鄭爽的發言在網路上曝光後，掀起了另一波討論熱潮，許多網友無法認同她的說法，痛批「那妳的人生就別拍戲了」、「如果心態不能承受這樣的事業，那就做別的事呀」、「人生不只有電視劇，妳就接了又不認真演嗎」、「翻譯：我就為了撈錢，別跟我談職業道德」；但也有人幫忙緩頰「掉收視率就是鄭爽的問題？」、「我滿喜歡這部戲的啊」、「並沒有覺得那麼差」。

▲網友對鄭爽發言的反應。（圖／翻攝自微博）