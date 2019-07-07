《離開地球表面》神改編！　林逸欣1人126秒「鋼琴古箏小提琴狂換」網跪：太強

記者李湘文／綜合報導

女星林逸欣有「音樂才女」之稱，可以嫻熟彈奏小提琴、鋼琴、古箏等多種樂器，還曾因為一口氣用這3樣樂器奏出《舞孃》而爆紅，才華備受肯定。她最近又推出新影片，再度挑戰改編五月天《離開地球表面》，在短短2分鐘內連續變換樂器，還能一手彈電子琴、一手彈古箏，讓觀眾都看呆了！

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▲林逸欣擅長各種樂器。（圖／翻攝自臉書／林逸欣 Shara）

林逸欣在7日公開《離開地球表面》改編版，笑問大家：「世界末日來臨時，你會帶著哪3樣東西離開地球表面呢？我的話應該就是鋼琴、古箏、小提琴吧！」影片中，她不只輕鬆變換3樣樂器彈奏，還能把小提琴夾在脖子上，雙手分別演奏鋼琴和古箏，就算手很忙，臉上依然保持從容的微笑，可見深厚的音樂功底。

▲林逸欣1人用鋼琴、古箏、小提琴彈奏《離開地球表面》。（圖／翻攝自臉書／林逸欣 Shara）

看到這支影片，不少網友震驚「跪著聽」、「太神了」、「太強大，聽到想離開地球表面」、「我媽問我為什麼跪著看手機」，更有許多外國人湧入YouTube用英文狂讚。不過，因為林逸欣身穿低領T恤、短裙演奏，也有人看著看著就歪樓，笑說「害我都不能好好專心聽音樂」、「彈啥都忘了」。