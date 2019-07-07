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S2O直擊／吳卓源驚喜開唱！RayRay秀M字腿「DJ SODA扭腰比辣」觀眾嗨炸

記者洪文／台北報導

南韓女神DJ Soda、台灣知名DJ RayRay在6日出席S2O Taiwan潑水節電音派對，表演到一半「鄉民老婆」Julia吳卓源驚喜現身。吳卓源在DJ台前獻唱，而她的好友DJ Ray Ray則在一旁秀M字腿，留在DJ台上變成背景的DJ Soda繼續扭腰比辣，3個女神難得世紀同台，台下觀眾眼睛都不知道放哪裡。

▲▼DJ Ray Ray、Julia吳卓源在S2O潑水音樂節驚喜合體。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼DJ RayRay、Julia吳卓源在S2O潑水音樂節驚喜合體。（圖／記者楊詩益攝）

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▲▼DJ Ray Ray、Julia吳卓源在S2O潑水音樂節驚喜合體。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼DJ Ray Ray、Julia吳卓源在S2O潑水音樂節驚喜合體。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼DJ Ray Ray、Julia吳卓源在S2O潑水音樂節驚喜合體。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼DJ Ray Ray、Julia吳卓源在S2O潑水音樂節驚喜合體。（圖／記者楊詩益攝）

雖然主辦單位很早就公布Julia吳卓源將擔任S2O Taiwan神秘嘉賓，但是並未公布在什麼時間表演，對媒體也是保密到家，因此當DJ RayRay在台上表演一半，突然宣布「有個好朋友」現在要來表演，台下粉絲都相當驚喜，兩人在台上一個唱歌、一個跳舞，看起來感情超好，讓台下濕身的觀眾同時一飽眼福、耳福。

▲S2O Taiwan潑水電音節，吳卓源。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳卓源在S2O Taiwan驚喜開唱。（圖／記者林敬旻攝）

S2O來自泰國，融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一，今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬，將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節，首日吸引上萬名觀眾前來朝聖，體驗濕身又失聲的快感。

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼許多民眾穿著比基尼朝聖S2O Taiwan潑水電音節，體驗濕身享受派對的樂趣。（圖／記者林敬旻攝）

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

▲S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者林敬旻攝）

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DJ RayRay, 吳卓源, S2O, 潑水音樂節, S2O Songkran Music Festival, S2O Taiwan

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