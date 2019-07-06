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老婆女兒年紀一樣大！　百億富豪娶B咖女星「一手抱女兒一手抱孫」三代同框

記者陳芊秀／綜合報導

32歲香港女星李美慧（本名：李斯庭）於2018年嫁給大陸百億富商曾文豪，相差25歲父女戀修成正果，隨後生下女兒「小糖心」。一家人最近飛往法國度假，她更曬出合照為老公慶生。

▲▼李美慧曬甜照為老公慶生，百億富豪祖孫三代同框。（圖／翻攝自IG／李美慧）

▲李美慧和曾文豪相差25歲父女戀結婚，並生下女兒小糖心。（圖／翻攝自IG／李美慧）

照片中，曾文豪一手抱著女兒，一手抱著孫女，低頭吹蛋糕慶祝57歲生日，老婆李美慧貼身緊靠，夫妻相當甜蜜，另一張合照加上二女兒曾昭亮，正好祖孫三代難得同框。老婆配圖貼文「Happy Birthday！老公大人」，更是閃瞎眾人，粉絲也湧入生日祝福。

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▲▼李美慧曬甜照為老公慶生，百億富豪祖孫三代同框。（圖／翻攝自IG／李美慧）

▲李美慧曬甜照為老公慶生，百億富豪祖孫三代同框。（圖／翻攝自IG／李美慧）

▲▼李美慧曬甜照為老公慶生，百億富豪祖孫三代同框。（圖／翻攝自IG／李美慧）

▲曾文豪一手抱女兒，一手抱孫女。（圖／翻攝自IG／李美慧）

▲▼李美慧曬甜照為老公慶生，百億富豪祖孫三代同框。（圖／翻攝自IG／李美慧）

▲曾文豪女兒（後排左）和老婆林美慧年紀一樣大。（圖／翻攝自IG／李美慧）

李美慧是透過朋友介紹認識曾文豪，交往半年就決定結婚，當時並不知道另一半擁有百億家世。她的丈夫和前妻育有2個女兒曾昭怡、曾昭亮，而且自己的年紀和老公的么女一樣大，成為一家人感情相當融洽，而且什麼話都聊，也被繼女兒稱讚人品好。

曾文豪繼承父親百億遺產，有「福建第二代富豪」之稱，一度受到金融風暴牽連財產縮水，現在則是東山再起。他和李美慧選在喜馬拉雅山拍婚紗照，現在同時擁有小女兒和小孫女，子孫滿堂的喜悅全寫在臉上。

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