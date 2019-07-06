楊大正擔任統籌　喊話：盼把台語保存下來

記者蔡琛儀／台北報導

公視台語台於今日在基隆市海洋廣場盛大舉行開台典禮，並由滅火器主唱楊大正擔任活動統籌，以「台語開港、做陣出帆」作為活動核心主題，而滅火器樂團今天也一連演出《海上的人》、《繼續向前行》，及典禮壓軸歌曲《向前行》，為開台典禮劃下完美句點。

▲滅火器主唱楊大正擔任典禮活動統籌。（圖／公視台語台提供）

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滅火器表示：「以籌備團隊的角度來說，很榮幸。台灣終於有台語電視台，在這個我們歡欣鼓舞的時刻，能夠成傑開台典禮這個任務很榮幸、很興奮，很開心可以盡一份心力！」滅火器說，當初會開始寫台語歌，就是因為被台語的美感所感動，在寫歌的時候期許自己可以寫出優美台語歌曲，「而時至今日滅火器可以在這個重要的時刻演出，也呼應了當時自己創作的初衷以及對自己的期待。希望可以繼續跟推廣台語的好朋友把這個很美的語言保存下來、一起推廣台語。」

鄭宜農今天則帶來入圍金曲獎最佳作曲人獎的《玉仔的心》，她表示看到台語這個語言被更盛大的重視是很開心的事，「因為台語這個語言本身很美，台語台的傳承，讓年輕人有機會可以參與、可以幫忙，覺得很榮幸！」而她也同時希望自己今年年底能順利推出專輯，並舉辦3000人的演唱會。

▲鄭宜農參加公視台語台開台典禮演出。（圖／公視台語台提供）