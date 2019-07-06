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宋爸爸失聯真相曝光！　「白內障手術住院」韓網暴怒：宋仲基到底在幹啥

記者張筱涵／綜合報導

宋仲基6月27日時宣布和宋慧喬離婚的消息，在各處都因此鬧得沸沸揚楊之時，出現了在宋仲基老家原本掛著的宋慧喬照片已經被撤下的消息，也因為如此「宋仲基爸爸」登上了韓網熱搜，甚至還在7月3日時爆出因為太崩潰所以對外失聯的消息。

▲宋仲基和宋慧喬都是亞洲知名演員，相愛結婚到離婚都是大眾關注焦點。（圖／翻攝自宋仲基官網）

▲宋仲基和宋慧喬都是亞洲知名演員，相愛結婚到離婚都是大眾關注焦點。（圖／翻攝自宋仲基官網）

南韓某個大田忠南區的報社指出，宋仲基爸爸在兒子離婚消息曝光前原本都還有跟朋友聯絡，但在那之後就整個人間蒸發，因此衍生出了2個傳言：「宋爸看新聞才知道兒子離婚」、「宋爸把自己關在家裡足不出戶，與外界斷聯」。

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不過，宋爸6日時主動聯繫了韓媒《BRIGE經濟（브릿지경제）》表示：「因為白內障手術住院了，所以要通電話比較困難。」瞬間解開了誤會外，宋爸爸的朋友也對該報透露：「在離婚登報前一天有和宋爸一起喝酒，當天對方不只話變得很少、喝得也比平常多，讓我很擔心。」可見其實早知道宋仲基要和宋慧喬離婚的事情，一次解開了2個傳言。

▲宋仲基和宋慧喬都是亞洲知名演員，相愛結婚到離婚都是大眾關注焦點。（圖／翻攝自宋仲基官網）

▲宋仲基爸爸會失聯是因為動手術住院。（圖／翻攝自宋仲基官網）

網友看了宋爸爸說「都是我和仲基不好」的簡訊內容後都說，「彼此個性不合才離婚的，沒有誰好誰不好的」、「為什麼宋仲基的事情都是爸爸出面？宋仲基都幾歲的人了，爸爸干預的範圍有點太大了，給人的觀感不是很好」。而宋仲基本人5日時則開始了新電影《勝利號》的拍攝。

▲韓網友反應。（圖／翻攝自NAVER）

▲韓網友反應。（圖／翻攝自NAVER）

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宋仲基, 宋慧喬, 宋仲基爸爸, 宋爸爸

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