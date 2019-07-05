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周湯豪MV碰上「社群平台全球當機」　1天照樣破83萬！

記者關韶文／台北報導

藝人周湯豪推出全新EP，釋出全新單曲《i GO》，即使MV首播當天遇上全球臉書、IG大當機，但仍然擋不住他的高人氣，短短1天的時間就已經突破83萬點閱率，讓粉絲直呼，「再破億一波吧周先生」、「各大夜店必放曲！」

周湯豪發行新作品，卻碰上社群軟體大當機，他無奈在臉書寫下，「難得發新作品，然後昨晚FB跟IG直接法掉，整組壞掉，我真的傻眼，囧！還沒看i GO mv的youtube有了！歌也上線音樂平台了！今天在麻煩大家分享出去吧！」

▲▼周湯豪。（圖／索尼提供）

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▲▼周湯豪新歌獲得好評。（圖／索尼提供）

▲▼周湯豪。（圖／索尼提供）

事實上，過去以神曲《帥到分手》衝破1億YouTube觀看次數、歷經《中國新說唱》選秀比賽的高壓考驗後，周湯豪強勢回歸，他開心在臉書寫下，「這首歌就自己錄，自己混，就是現在聽到的這個版本，沒想太多，就想寫一首大家聽了會想跳舞，很Turnt會想壓手肘的歌，然後就跑去LA跟蝙蝠俠借車庫拍了MV了！拍了兩天拍了很多景，剪一剪覺得可以更好，我就又跑去首爾補畫面！企劃，造型我本人！今天這MV好像有可能破百萬，還沒看快去Youtube，看過就分享出去吧。」

周湯豪一人包辦專輯大小事，更加入了mumble rap（模糊饒舌）全新元素。Mumble rap是新一代類型的音樂，或許以往很難被市場接受，但周湯豪認為，唯有大膽跨出第一步，才有機會把新一代的音樂引進至主流市場，讓大家聽到更多元的音樂！

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