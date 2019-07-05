鍾麗緹49歲「S型曲線」藏不住！　穿緊身衣秀出傲人上圍

記者謝艾婷／綜合報導

香港女星鍾麗緹與小12歲男星張倫碩因真人秀擦出愛火而結婚，當時婚禮以藍色海洋世界為主題，因此被稱為「人魚夫婦」。而鍾麗緹更在電影《第六感奇緣之人魚傳說》中飾演美人魚而打開性感女神之路，近來她與老公攜手參加陸綜《我最愛的女人們》，她就在節目上重現美人魚。

▲鍾麗緹與張倫碩。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹Christy）



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《我最愛的女人們》節目組近日曝光了一組劇照，照片中可看見，已經49歲的鍾麗緹就算穿著緊身潛水衣，前凸後翹的傲人身材還有S型的曲線，好身材一覽無遺，而她更重現25年前的美人魚POSE，讓網友大呼「女神還是女神」、「身材絕了」、「保持的好年輕阿」。

▲鍾麗緹的好身材。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹Christy）

有趣的是，鍾麗緹想在海邊穿上比基尼，但是老公張倫碩卻堅決反對「不行，太冷了」，最後在排除了無數件性感泳衣之後，選了一件長袖長褲的緊身衣，堅決保護老婆的好身材。而鍾麗緹和張倫碩更是不吝嗇地在節目上秀恩愛，甚至還在媽媽面前大撒狗糧，讓媽媽彷彿像個大型電燈泡，笑哭眾人。

▲鍾麗緹與張倫碩在媽媽前面大秀恩愛。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹Christy）