李炳輝淡水市場昏倒二度中風！　老婆還原送醫「扯掉針頭大噴血」嘆：真的好累

記者蔡琛儀／台北報導

71歲的李炳輝曾以《流浪到淡水》等曲走紅，但近年來演出機會銳減，多在淡水商圈當街頭藝人，雖先曾被檢舉無照，但他今年一舉考上新北市街頭藝人執照，原本他週二要和官員、議員一起親自到淡水商圈探勘場地，無奈卻傳出他因腦部缺血，二度中風的消息。

▲李炳輝傳出二度中風的消息。（圖／資料照／記者季相儒攝）

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李炳輝太太許雅惠接受《ETtoday星光雲》電話訪問時，她人正在醫院，她表示6月19日接到朋友來電通知他，李炳輝在市場昏倒，幸好及時送到急診室，因此沒有像第一次中風時狀況那麼嚴重，只是剛開始說話不清楚，右邊身體也沒有力氣；不過李炳輝剛到醫院時，因中風導致頭腦不清楚，大鬧急診室，不只把點滴針頭一把扯掉，噴得到處是血，還把心電圖機器踹得猛叫，看到老婆更不停咒罵她：「惡毒的女人，沒經過我同意就把我送來這邊，害我沒尊嚴。」一下又吵著要抽菸，直接在急診室亮出打火機，威脅要燒醫院，把現場人全都嚇得半死。

許雅惠描述這些過程語氣頗多無奈，事後李炳輝恢復神智是否有跟她道歉？「他在家也都這樣罵我啦，不管他做錯什麼事情，都要等我後來發脾氣了他才會說：『好啦好啦！』」而醫藥費則由台灣生命優質協會秘書長紀寶如協助幫忙。許雅惠說，家裡的狗狗因為找不到李炳輝，常跑去她床上撒嬌，不然就是在李炳輝房間走來走去，相當想念男主人。

不過她也透露李炳輝現在人是清醒的，已經沒什麼大礙，還可以下床走路，預計下週一帶他出院。許雅惠說，原本李炳輝確實要自己去勘場，後來因他中風改由她去，「只有四個地方可以表演，但每天早上十點半都要抽籤才能知道能不能去，太晚到就沒了，我那天從早上10點就開始走，還要去醫院，我真的好累。」語氣中流露出濃濃疲累感。由於最近天氣炎熱，李炳輝身體又不好，因此他們還得找有樹蔭的地方，有時偷偷拉椅子到非演出規劃區的樹下，還是會被巡邏的人拍照警告。