記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像田祉潤2009年以4MINUTE出道，可惜該團在2016年正式解散，目前所屬於JS E&M經紀公司以上綜藝節目為主，日前上《Video Star》透露每天都要量體重的關係，讓女練習生們都壓力大到各出奇招。

▲田祉潤在4MINUTE散後以個人綜藝活動為主。（圖／翻攝自Instagram／jenyerjiyoon）

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田祉潤透露練習生時期每天都要量體重，一定要維持在要求體重的關係壓力特別大，因此每個人為了盡可能減少量出來的數字站上體重計時連內衣都不穿直接全裸，甚至還會把頭髮撩起來直呼真的會有差，後方的練習生會在職員沒注意到的狀況下幫忙拉頭髮因此真的少了3公斤。

▲田祉潤透露女練習生都會全裸量體重。（圖／翻攝自비디오스타NAVER TV）

事實上，TWICE日本成員MOMO也曾透露練習生時期的極端減肥，被公司要求7天減掉7公斤的關係每天只吃幾塊冰塊，走去健身房的時候都是行屍走肉的狀況，每晚睡覺前都很擔心會不會睡下去就再也醒不來。同團隊長志效也跟著透露要拍練習生個人照時，一量體重發現是45.1公斤，就因為超過了0.1公斤拍不成。

▲TWICE成員MOMO（右）和隊長志效（左）也曾透露練習生對體重的壓力。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

▼全裸量體重的4MINUTE時期。（影片／取自비디오스타NAVER TV，如遭刪除請見諒）