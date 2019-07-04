一天吃一餐半！購物專家斯容「20年不變」維持身材

記者許逸群／台北報導

購物天后斯容入行20個年頭，多次創下銷售奇蹟，她多年來不僅維持個人品牌的好口碑，她對自身的要求與規律也相當嚴謹。她出道以來就一直對身材有所要求，加上職業的關係，飲食狀況不同於常人，加上她的自律，這20年來，至今仍是維持「一天吃一餐半」的習慣。

▲斯容多年來對自身外在要求嚴謹。（圖／取自斯容臉書）

提到身材的維持，斯容認為，歸根究底依舊是要控制飲食，她自嘲年紀大了代謝變差，也戒掉不必要的甜食，將拿鐵變成黑咖啡、珍珠奶茶從全糖改半糖又變無糖。為了在螢幕上維持好體態，斯容入行20年來，她的飲食方式「20年如一日」，也因為這個方式搭配上定期運動，讓她的身材幾乎沒有走樣過。

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▲斯容。（圖／東森購物提供）

斯容表示，因購物台工作的關係，通常早午餐當一餐吃，下午頂多喝咖啡或吃點零食，直到晚上收工後吃「半餐」宵夜。她說，吃東西一定會看熱量，但難免有時想放縱，偶爾還是會讓身體放個假，不過也因身體已養成一套飲食習慣，效說：「胃變小也吃不多，以前喜歡『吃到飽』，但現在吃兩條蝦子可能就飽了，划不來！」

▲斯容主持新節目首播就開紅盤。（圖／東森購物提供）

斯容主持全新節目《斯容有約》首播開紅盤，而她先前在錄影前還曾說過，若達標將在沙灘穿比基尼騎馬。她事後笑說，據悉節目已達標，不過騎馬教練虧她瘋了，因不穿裝備有一定危險性，她則打趣地說，騎馬場那有一匹小小馬，「當初沒說要騎哪一匹吧？」