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真人版《小美人魚》愛麗兒確定！「黑人女歌手」賀勒貝利Halle Bailey演出

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人版《小美人魚》（The Little Mermaid）女主角愛麗兒演員確定，將由碧昂絲愛徒、美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員賀勒貝利（Halle Bailey）演出，消息一出引發網友熱議：「不是歧視，但是黑人真的不適合。」

▲▼《小美人魚》愛麗兒確定由賀勒貝利（Halle Bailey）演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲《小美人魚》愛麗兒確定由賀勒貝利（Halle Bailey）演出。（圖／達志影像／美聯社）

根據權威媒體《綜藝報》（Variety）消息，《小美人魚》導演勞勃馬歇爾在過去幾個月密集與許多人才見面，不過內部人員指出賀勒貝利一直是導演心中愛麗兒的最佳人選。導演發布聲明證實消息，稱她具備多項小美人魚愛麗兒的內在特質，且又有出色的歌聲而獲選。

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《小美人魚》愛麗兒選角消息一出，引發網友正反兩面意見。多數網友仍不習慣由黑人女星演出，「不是歧視，這位一看氣質就跟小美人魚不一樣」、「黑人身分是不是無敵了？」、「北歐童話選黑人真的可以嗎？」、「王子：你不是紅髮白皮膚嗎？」、「對人設有尊重嗎」，另有網友聲援表達支持，「難道一定要皮膚白才合適？」、「我覺得挺像的啊」。

▲▼《小美人魚》烏蘇拉、小比目魚、海鷗史卡托。（圖／翻攝自網路）

▲《小美人魚》烏蘇拉、小比目魚、海鷗史卡托選角出爐。（圖／翻攝自網路）

此外，《小美人魚》主要角色已陸續確定卡司，「小比目魚」將由《不存在的房間》童星雅各特蘭姆雷（Jacob Tremblay）演出、「海鷗史卡托」將由《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）演出，而《麻辣賤諜》女主角瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）已在洽談演出反派烏蘇拉。

《小美人魚》由《愛‧滿人間》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，電影中確定重現1998年動畫電影的原創歌曲，當年製作《Under The Sea》的電影音樂家亞倫孟肯（Alan Menken）將與《海洋奇緣》、《愛‧滿人間》電影音樂製作人林曼努爾米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）共同打造全新歌曲，米蘭達也將共同製作電影。

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小美人魚, 迪士尼, 賀勒貝利

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