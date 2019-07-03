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《蜘蛛人：離家日》開箱／播到一半WTF嚇呆！「片尾2彩蛋」看完跪了：漫威敢這樣玩

文／洪文

—全文無雷，安心觀賞—

《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far from Home）在評論網站《爛番茄》開出90%新鮮度，漫威總裁凱文費吉又說是漫威電影宇宙「無限寶石系列故事」的真正結束，讓人好奇還能玩出什麼花樣？我搶在第一天凌晨1點跑去美麗華影城第1場IMAX朝聖，太精采了，看完真的內心跪了，沒想到漫威敢這樣玩。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

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▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

《蜘蛛人：離家日》故事時間接在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，就是地球人類經歷薩諾斯「彈指事件」之後的景象。這是「沒有鋼鐵人」的世界，年僅16歲的蜘蛛人心境有了改變，完全不想要拯救世界，只想要跟同學去歐洲校外旅行，並跟心儀的MJ告白，沒想到被來自「多重宇宙」的神秘法師與元素眾搞砸了。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

傑克葛倫霍飾演的「神秘法師」是《蜘蛛人：離家日》的全新角色，他在預告中解釋自己來自「多重宇宙」的另一個地球，為了阻止「元素眾」破壞地球意外來到這裡，甚至又跟蜘蛛人成為好友，正片真正厲害的是他的個人背景，將會驚人串起《鋼鐵人》以及《美國隊長3：英雄內戰》的情節。

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

「神盾局長」尼克福瑞在《蜘蛛人：離家日》戲份沒有《驚奇隊長》那樣吃重，但是仍有大篇幅的出現，像是取代鋼鐵人原來扮演的「導師」身分，繼續教導年紀才16歲的蜘蛛人長大接下重擔，而鋼鐵人保鏢兼司機「快樂」則像是代替鋼鐵人原來的「叔叔」身分，與「梅嬸」之間的曖昧情也讓人玩味。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

在《蜘蛛人：離家日》多了幾個蜘蛛人的新的同學角色，而他與MJ的感情戲仍佔多數。兩人情竇初開，曖昧若有似無，還有疑似情敵來攪局，成為片中大戰之外帶來輕鬆氛圍的潤滑劑。觀眾像是跟著16歲的蜘蛛人的視角出發，一同去猜測、感受心儀的女孩是否愛著自己，散發著純純的愛。

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

以上皆是預告內容，《蜘蛛人：離家日》看到一半，故事將會出現重大轉折，足以讓你大罵髒話，真的太厲害的故事發展。電影風格整個轉換類似《奇異博士》，下半段共有2場大型作戰，場景完全難以預期，尤其最後蜘蛛人對抗大反派的1分鐘單獨打鬥，相信將會成為漫威影史經典打鬥畫面。

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

《蜘蛛人：離家日》電影結束之後，將有2個很有誠意的片尾畫面（俗稱：片尾彩蛋，Post-Credit Scene），看完讓人想要跪下來，你真的會覺得漫威太屌，居然敢這樣玩。第1段畫面在主要工作人員字幕結束之後，時間約1分鐘半，突然其來的事件震驚全世界（以及坐在觀眾席上的你），蜘蛛人將面臨全新重大考驗，為《蜘蛛人》第3集鋪路。第2段畫面在所有工作人員字幕結束之後，時間約為1分半，這是流傳很久的粉絲理論成真，再度讓坐在觀眾席上的你想要大罵髒話，太厲害的手法，而這段應是為《永恆族》鋪路。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

漫威工作室這幾年找到了穩定電影拍攝水平，也在宣傳上越來越會操作。誠如上述，《蜘蛛人：離家日》在後半段一直到片尾彩蛋，出現非常多預告沒有的大雷，對我來說雷度如同《復仇者聯盟3：無限之戰》看到英雄們化為灰一樣雷，誠心建議大家趕快去電影院觀看，越晚觀看就會越容易被爆雷。

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漫威, 蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日

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