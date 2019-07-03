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「素媛」童星13歲長這樣！暴風抽高腿超細　國中就飄女人味

記者吳孟庭／綜合報導

南韓電影《希望：為愛重生》（又譯為《素媛》）的女童星李甄（이레，又譯為李蕊）確定加入《屍速列車》續集，而她的近況公開後讓網友驚訝，明明才13歲，卻已經有修長美腿，她更曾在去年《阿爾罕布拉宮的回憶》中，在玄彬歐巴旁邊大跳女團舞蹈，和朴信惠與玄彬都有許多精采對手戲。

▲「素媛」女童星13歲暴風抽高秀細腿！長捲髮回眸飄女人味。（圖／翻攝自李甄IG）

▲「素媛」女童星13歲暴風抽高秀細腿！（圖／翻攝自李甄IG）

拍攝《希望：為愛重生》時，李甄才大約7歲，因為片中呈現出當年殘忍的真實事件，讓許多人對此印象深刻，真實嫌犯趙斗淳明年將出獄，至今也都為人熱議。

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今年已經滿13歲的李甄，由媽媽經營的IG帳號分享日常生活。可以看到她暴風抽高，私底下不吝秀出纖細美腿，而經紀公司CJeS娛樂幫她拍攝的個人資料照，畫上美妝後更散發出濃濃女人味，看不出來現在只是國中生！

▲「素媛」女童星13歲暴風抽高秀細腿！長捲髮回眸飄女人味。（圖／翻攝自NAVER MOVIE、cjes.tagram IG）

▲李甄拍攝素媛（左）與最新拍攝的個人照。（圖／翻攝自NAVER MOVIE、cjes.tagram IG）

李甄演紅了片中「素媛」一角，後來接連演出電視劇《六龍飛天》申世景的童年時期、《魔女的法庭》鄭麗媛童年、《廣播羅曼史》則是金所炫的童年，可說是女主角的幼年版本最佳代言人。

2018年終於不是演誰的幼幼版，在《阿爾罕布拉宮的回憶》飾演朴信惠、燦烈家裡最小妹妹，出現第一幕就是在玄彬旁邊熱舞，整部片更經常撮合姊姊跟歐巴在一起，劇中立志當偶像歌手的她，甚至還纏著玄彬歐巴介紹經紀公司給她，是有著小大人個性的討喜角色。而她也加入《屍速列車》續集《半島（暫譯，반도）》的陣容，6月24日已開拍。

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素媛, 希望：為愛重生, 李甄, 李蕊, 阿爾罕布拉宮的回憶, 玄彬, 朴信惠, 日韓風

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