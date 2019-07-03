暑假就是要吹冷氣看電影！暑期強檔電影總整理~

娛樂中心／綜合報導

暑假到了，炎熱的假日要幹嘛？當然就是吹冷氣看電影阿！今年暑假檔期多部強檔電影廝殺，本周「ETtoday看電影」將介紹今年暑假最令人期待的15部電影，讓你整個暑假都不無聊！7月3日下午5點，請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App。

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》。（圖／索尼影業提供）

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本周夯電影就是暑假第一周就上映的《蜘蛛人：離家日》，在《蜘蛛人：返校日》票房成功之後所推出的續集電影。蜘蛛人續集的時間線將描述《復仇者聯盟3：無限之戰》、《復仇者聯盟4：終局之戰》後所發生的事，彼得帕克（Peter Parker）暑假期間在海外旅遊的故事。本片也適逢漫威英雄集大成的重要轉捩點，在全球引起前所未見的漫威現象同時，漫威總裁凱文費吉受訪時亦表示，電影《蜘蛛人：離家日》將作為此階段極為重要的起承轉合代表作。

本周節目將推薦今年暑假15部強檔電影，分別為：

7/2蜘蛛人：離家日

7/10名偵探柯南：紺青之拳

7/17獅子王

7/19電流大戰

7/19灼人秘密

7/24從前，有個好萊塢

7/26大體臨門

7/31玩命關頭：特別行動

8/2變種人

8/7在黑暗中說的鬼故事

8/7靈異乍現

8/15變身特務

8/16緝魔

8/21航海王：奪寶爭霸戰

8/23貞子：起源

各部電影看點7月3日下午5點，請鎖定「ETtoday看電影」直播。

▲電影《獅子王》劇照。（圖／迪士尼影業）

▲ 《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／環球影業）

▲《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

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