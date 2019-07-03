26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

記者吳孟庭／綜合報導

原本只是直播主之間的戀愛糾紛，卻意外扯出偶像密戀緋聞！南韓26歲前偶像成員禹昌範（우창범）目前轉行當直播主，在與現任女友直播時，控訴另一女直播主「BJ Yeolmae（열매）」劈腿，引起女方爆料反擊，不但指出他倆的性愛影片被傳到鄭俊英淫片群組，還牽扯出男團GOT7的Mark也曾和一名直播主交往，讓相關人等佔據熱搜排行榜！

▲禹昌範（左）指控BJ Yeolmae（右）劈腿。（圖／翻攝自changbum.u臉書、baby._bin IG）

禹昌範以藝名「U」，在2012到2016年曾以男團100%出道，後來另加入男團VERMUDA沒紅，目前轉行當直播主。他昨（2日）晚間與現任女友「BJ Seoyoon（서윤）」一起直播時自爆，2016到2018年曾與E奶聞名的「BJ Yeolmae」交往，但期間女方卻劈腿另一男BJ KAI（케이）。

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▲BJ KAI（左）承認與BJ Yeolmae（右）有過一段。（圖／翻攝自wndrb1123、baby._bin IG）

這一引爆點掀起直播主圈的大戰，先是BJ KAI不以為然表示，他和BJ Yeolmae在一起的時候自己沒有女朋友，所以他並沒有劈腿之嫌，但明顯得知當時BJ Yeolmae是有男友的狀態，另外也有人質疑他與「Burning Sun」夜店跟吸毒有關，他也一併澄清根本沒這回事。

而事主BJ Yeolmae承認她的確跟別人睡了，但和禹昌範分手是因為對方把他倆的性愛影片傳給別人。她出示對話紀錄，截圖以她本名李秀彬（이수빈）跟禹昌範的Kakaotalk聊天內容，顯示男方疑似把她倆的性愛影片，發給了有鄭俊英、CNBLUE李宗泫等人的聊天群組的語句，也就是先前紅極一時的淫聊「老司機」群組。

▲BJ Yeolmae的對話紀錄意外曝光MARK戀情？（圖／翻攝自韓網）

不過禹昌範否認，表示如果他真的在鄭俊英的群組，早就會被調查出來了，再說當時拍攝性愛片，是在兩人同意下合意拍攝，也強調從來沒有傳給他人。

同時流出的對話紀錄中，一直提到一個「MARK」的名字，並指這名MARK跟直播主BJ Ahyeong（아영）交往，「Ahyeong姐姐跟MARK兩人分手也是9月啊」等字句，由於GOT7 MARK跟禹昌範是好朋友，目前粉絲則猜測MARK指的就是他。

▲GOT7 MARK（右）被爆與BJ Ahyeong曾交往。（圖／翻攝自mark_tuan、lovely_ahyeong IG）

由於直播主之間的糾紛已經扯到線上藝人，引起不少GOT7粉絲關注，BJ Yeolmae澄清，「這件事情（BJ的戀愛糾紛）跟他完全無關，因為公開了聊天內容，他名字不小心出現，其實跟MARK是完全沒有關係的。」但沒有否認MARK指的就是GOT7成員。不少粉絲哀號：「MARK也太衰了」、「不要把我們家MARK拖下水好嗎？」。

▲GOT7 MARK與禹昌範是好友。（圖／翻攝自禹昌範IG）