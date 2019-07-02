謝承均消失台八忙當老闆　開創洗髮精品牌救落髮

記者李欣容／台北報導

謝承均許久沒戲劇作品，過去因上鏡頭常要做造型，有落髮困擾，他積極開創髮品品牌，到茶園親自採茶，推出擁有獨家專利的漢方養護洗髮精，更是全球第一款用茶葉梗低碳製作的環保瓶。

▲謝承均與品牌執行長林慈棋共創Renata-A 。（圖／星之國際提供）

謝承均表示， 因為工作造型，頭髮常上造型劑和髮膠，再加上不正常的作息時間，頭皮常有不透氣和出油感，近兩年感覺髮量減少，洗髮時感覺到落髮總是心頭一驚。

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▲謝承均升格當老闆。（圖／星之國際提供）

他和擁有30年以上沙龍經驗的好友林慈棋「小棋」老師討論如何可以減少落髮，今年正式取得「RElite再森精萃」配方專利認證，能使新生秀髮健康強韌，並用自己的英文名字作為品牌名稱「Angus的RENATA-A」正式成立。

謝承均除了親自試用，也透過臉書邀請三百多位不認識的朋友試用體驗，反應都很好，藝人好友江國賓，潘逸安，王宇婕，「大牙」周宜霈等等，也都給了正面回饋。

▲▼謝承均到茶園、實驗室體驗。（圖／星之國際提供）

謝承均重視環保，找到綠色環保科技公司，完成全球第一款台灣專利茶葉梗低碳環保瓶，「真的非常興奮，第一批的瓶身，全部利用了南投竹山茶園採茶後留下的茶葉梗，把傳統塑膠瓶器導入了綠色環保因子。」

今天還特別和所有研發團隊成員到有機茶園，聽取四代傳承的茶農老師解講人與自然的共生，吸取更多寶貴意見。