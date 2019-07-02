43歲王力宏曬「14塊腹肌」體脂10！　曝健身秘訣練太極

記者盧薇淩／台北報導

43歲的王力宏上月8日、9日一連兩天在台北小巨蛋演出「龍的傳人2060」台北站，他1日拍攝《時尚健康Men’s Health》雜誌，封面正式曝光，照片中他大方秀出精壯的上半身，露出結實的胸肌及六塊腹肌，只著牛仔褲的他微微露出褲頭，雙手被白色的拳擊套包覆比劃著，眉宇和身型竟然和巨星李小龍貌似合拍。

▲王力宏練肌肉，體脂才10 。（圖／宏聲音樂）

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上月在「龍的傳人2060」台北站慶功宴上，王力宏透露體脂肪由年初的11，下降至理想的指數10，席間他表示年初唱海口站時體脂是11，當時就立下目標，唱回台北時，希望可下修到10，這期間他只吃雞胸肉和花椰菜，幾乎天天健身，「我健身的節奏是早上做重訓1小時、晚上做有氧1小時，第一天練胸和三頭肌，第二天就會是背和二頭肌，第三天改練腿和肩膀，第四天休息，讓肌肉恢復。」他持之以恆，不但成功將體脂降到10，還驚喜發現原本的六塊腹肌，「周圍多了好幾塊，總共變成14塊了！」

▲王力宏開唱前練太極 。（圖／宏聲音樂）

王力宏回想大學時打英式橄欖球，因為身體要夠壯，所以狂吃來增重，而進入歌壇多年後剛好相反，要透過保持好身型和體力，在長達3小時的演唱會上又唱又跳，所以要把自己的身體改造成最適當的模樣，他語重心長說：「歌手是運動選手，不能受傷。」透過精密、有方法運動、降低體脂，來讓身體可以承受演唱會的強度。



最特別的是，王力宏的健身之道是中西合璧的，近兩年他透過朋友認識了太極，發現太極和唱歌很像，「你必須很自如，有時候要很柔順、有時卻要很有力道，這都和你的氣和經絡有關。」並妙喻吸氣到丹田，然後運氣打出去，感動了觀眾的心，「這不就是氣功嗎？」他進一步提出見解，「我發現太極是一種氣功，唱歌也是一種氣功。」他現在每次開唱前都會做太極暖身，讓自己身體的悟性提高，以至於開唱時每一個步伐、身體每一個警戒都能了然於心，「歌手如同運動員，必須避免身體受傷，因為隔天還要演出。」