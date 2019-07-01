鄭爽被問「男友是怎樣的人」？　簡短「7字回答」閃炸！

記者李欣容／綜合報導

由大陸女星鄭爽主演新劇《流淌的美好時光》今（1日）播出，近期參與WeTV《我們長大了》錄製，男友張恆到現場探班，鄭爽在節目中說想生3個孩子，如果是龍鳳胎更好，讓張恆害羞得反應不過來，被問到男友是怎樣的人，鄭爽直說：「跟我想像差不多。」閃瞎眾人。

▲鄭爽（右）與馬天宇新劇《流淌的美好時光》將播出 。（圖／WeTV提供）

鄭爽在WeTV《我們長大了》節目與馬天宇等嘉賓觀察萌娃成長的一面，自曝：「為了想生孩子才來這個節目！」更說未來想要生3個孩子，若能生龍鳳胎最好，讓男友張恆害羞得一時反應不過來。

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▲鄭爽愛放閃。（圖／WeTV提供）

她透露女生在談戀愛時，會期望男生有偶像劇般表達方式：「看起來雖酷酷的，但卻只對我一個人好。」並認為男人照顧女人是一件非常有魅力的事情，問及男友是怎樣的人？鄭爽不假思索說：「跟我想像差不多！」當場放閃。

▲鄭爽放閃男友。（圖／翻攝自微博／《我們長大了》）

鄭爽12、13歲時一人從東北到成都求學，為了減輕家庭負擔，特殊節日都不回家：「當時學校總有4、5位學生留在學校，雖然有點孤獨，但省下這筆機票錢，不想讓爸媽辛苦。」

鄭爽與馬天宇兩人好交情到一次鄭爽為了想在上海定居買房，缺一筆資金，像馬天宇求援後，馬天宇二話不說不到兩分鐘立刻轉賬，讓她超感動。《流淌的美好時光》每週一到日晚上零點WeTV同步跟播；WeTV《我們長大了》每週二晚上八點全網獨播。