ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／李陣郁PK殺人魔竟然XX！OOO再度優雅登場預告將有《Voice4》

記者吳孟庭／綜合報導

本文有巨雷！

－－－防劇透線－－－

－－－防劇透線－－－

請繼續往下閱讀...

－－－防劇透線－－－

韓劇《Voice》第三季昨（6/30）晚間播出大結局，男主角都康宇（李陣郁 飾演）得知殺人魔金木正幸教授居然是他親哥（朴秉恩 飾演）後，兩人正面交鋒，都康宇以勒脖殺人手法殺死連續分屍殺人魔，但他也被特警隊的槍擊中，最後不治身亡！

▲雷／李陣郁PK殺人魔竟然XX！OOO再度優雅登場預告將有《Voice4》。（圖／翻攝自OCN）

▲李陣郁《Voice3》飾演都康宇警察。（圖／翻攝自OCN）

雖然男主角領便當，但黃金時間組立下大功，終於將暗網主謀與殺死多名警察的組織一網打盡，因此黃金時間組不會面臨解散的命運。

不過正當觀眾以為一切都落幕，接下來似乎預告：「《Voice4》即將回來！」原來是從第二季就出現的殺人魔方濟水（權律 飾演），在第三季逃獄後，在樹林與大魔王金木正幸對決時，不得已得跳下瀑布求生，當下雖然警方調查生還機率不高，但並沒有找到他的屍體。

▲雷／李陣郁PK殺人魔竟然XX！OOO再度優雅登場預告將有《Voice4》。（圖／翻攝自OCN）

▲連續分屍殺人魔疑似與都康宇有血緣關係。（圖／翻攝自OCN）

就在《Voice3》最終結局落幕前，方濟水穿著白色西裝，翩然優雅地再度登場！他走向一位正在演奏鋼琴的女子，鋼琴上還放著第三季大魔王金木正幸的照片。他對那位女性說，「金木正幸已死」，對方則交給他一個皮箱，裡面裝著各種槍械，似乎準備大幹一場！而他最後撂下一句狠話，「希望就算是在地獄，也不要再見了。」

▲雷／李陣郁PK殺人魔竟然XX！OOO再度優雅登場預告將有《Voice4》。（圖／翻攝自OCN）

▲結局方濟水驚喜登場，預告非常有可能有《Voice4》。（圖／翻攝自OCN）

《Voice》第一季男主角是張赫，第二、三季是李陣郁，但因為李陣郁最後被賜死，如果有第四季，會不會找回張赫？或是又會找誰來接演刑警、與姜權酒（李荷娜 飾演）搭配完美無缺，都讓粉絲期待爆棚！

19歲女選手飆《風中有朵雨做的雲》　華晨宇眼睛一亮：打破對參賽者的認知

推薦閱讀

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

韓記者爆：B.I是被趕出YG！　梁賢碩向她道歉「因為相信勝利」

韓記者爆：B.I是被趕出YG！　梁賢碩向她道歉「因為相信勝利」

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

《爸爸》宋智雅才12歲長這樣！　長腿逆天、五官精緻網驚呆

《爸爸》宋智雅才12歲長這樣！　長腿逆天、五官精緻網驚呆

瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！　網友定格看：好透～

瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！　網友定格看：好透～

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

韓記者爆：B.I是被趕出YG！　梁賢碩向她道歉「因為相信勝利」

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

《爸爸》宋智雅才12歲長這樣！　長腿逆天、五官精緻網驚呆

瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！　網友定格看：好透～

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Voice, 李陣郁, 李荷娜, Voice3, 朴秉恩, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. BO妞穿公主裙…往上一看「表情超派」　賈靜雯傻眼：蕭波妞入魂？
  2. 林佩瑤火辣泳裝照曝光！深V太低「ㄦ型深溝」都露出　網high：有誠意
  3. 余文樂1歲兒子受傷！　整隻手纏滿紗布…他爆「發生事」：心痛得要命
  4. 怕玩具被搶…Jasper拒當哥！　應采兒一招「讓他主動求要妹妹」
  5. 《爸爸》宋智雅才12歲長這樣！　長腿逆天、五官精緻網驚呆
  6. 吳建豪硬ㄍㄧㄣ打石膏上場　掀上衣拼了...羅志祥驚呆
  7. 《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣
  8. 丫頭狼人殺「歸票+技能」連逮2狼！　還是被狂罵…她嘆：做再好都不喜歡
  9. 酷玩主唱爆新戀情！　分手格雷女隔1月…被目擊「激吻小19歲杜娃黎波」
  10. 王宇婕直播化妝突「靈異吼叫」往後跌　轉身見他拿手機邪惡笑

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366