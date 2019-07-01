雷／李陣郁PK殺人魔竟然XX！OOO再度優雅登場預告將有《Voice4》

記者吳孟庭／綜合報導

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韓劇《Voice》第三季昨（6/30）晚間播出大結局，男主角都康宇（李陣郁 飾演）得知殺人魔金木正幸教授居然是他親哥（朴秉恩 飾演）後，兩人正面交鋒，都康宇以勒脖殺人手法殺死連續分屍殺人魔，但他也被特警隊的槍擊中，最後不治身亡！

▲李陣郁《Voice3》飾演都康宇警察。（圖／翻攝自OCN）

雖然男主角領便當，但黃金時間組立下大功，終於將暗網主謀與殺死多名警察的組織一網打盡，因此黃金時間組不會面臨解散的命運。

不過正當觀眾以為一切都落幕，接下來似乎預告：「《Voice4》即將回來！」原來是從第二季就出現的殺人魔方濟水（權律 飾演），在第三季逃獄後，在樹林與大魔王金木正幸對決時，不得已得跳下瀑布求生，當下雖然警方調查生還機率不高，但並沒有找到他的屍體。

▲連續分屍殺人魔疑似與都康宇有血緣關係。（圖／翻攝自OCN）

就在《Voice3》最終結局落幕前，方濟水穿著白色西裝，翩然優雅地再度登場！他走向一位正在演奏鋼琴的女子，鋼琴上還放著第三季大魔王金木正幸的照片。他對那位女性說，「金木正幸已死」，對方則交給他一個皮箱，裡面裝著各種槍械，似乎準備大幹一場！而他最後撂下一句狠話，「希望就算是在地獄，也不要再見了。」

▲結局方濟水驚喜登場，預告非常有可能有《Voice4》。（圖／翻攝自OCN）

《Voice》第一季男主角是張赫，第二、三季是李陣郁，但因為李陣郁最後被賜死，如果有第四季，會不會找回張赫？或是又會找誰來接演刑警、與姜權酒（李荷娜 飾演）搭配完美無缺，都讓粉絲期待爆棚！