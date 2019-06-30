盤點蔡依林金曲「超暖4大金句」！力挺弱勢：用同理心愛任何人

記者許皓婷／綜合報導

天后蔡依林睽違4年，終於在2018年12月帶著全新專輯《UGLY BEAUTY》回歸樂壇，新作品回歸內心層面，音樂和MV皆大獲好評，更一舉入圍第30屆金曲獎7大獎項，最後《玫瑰少年》奪下「最佳年度歌曲」，《Ugly Beauty》則拿下「年度專輯獎」，成為雙料大贏家。為您盤點出她在典禮上的4大金句，句句超勵志、超有意義。

▲蔡依林奪下第30屆金曲獎「最佳年度歌曲」、「年度專輯獎」。（圖／攝影中心攝）

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1.在任何情況，我都可能成為某種少數，所以我更要用同理心去愛任何我身邊的人。

▲蔡依林得獎感言。（圖／記者季相儒攝）

2.《玫瑰少年》獻給所有曾經認為自己沒有機會、沒有選擇的你，一定要相信自己、支持你自己。

▲蔡依林新歌《玫瑰少年》奪最佳年度歌曲。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）

3.我現在才真正知道做音樂的熱情和樂趣是什麼，這張專輯是我很大的轉戾點。

▲蔡依林睽違4年再出「輯」《UGLY BEAUTY》。（圖／翻攝自YouTube）

4.身為一個女性，我覺得當你有聲音想要說出內心說的話，就要大膽說大膽選擇，因為這張專輯我找到最真實的自己。

▲蔡依林選擇忠於自我，不受外界侷限。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）