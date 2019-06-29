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LEXUS新銳影展得獎名單！陳霆瑋獲得最佳導演「直接錄取金馬電影學院」

記者洪文／台北報導

「第五屆LEXUS新銳影展」頒獎典禮於29日頒發8大獎項鼓勵優秀學生團隊，展現LEXUS致力於文化產業的決心。本屆總徵件數再創新高，共計1,611件作品報名參賽，較去年增加22%，作品水準更是大幅提升，可以感受到台灣新世代已蓄勢待發為電影藝術注入全新能量。

▲▼第五屆LEXUS新銳影展。（圖／LEXUS提供）

▲第五屆LEXUS新銳影展大合照。（圖／LEXUS提供，以下同）

評審團隊則是由資深影評聞天祥、知名導演楊力州、動畫導演宋欣穎、品牌導演林立書及廣告鬼才盧建彰導演所組成，5位重量級人物更親臨典禮現場為學生授獎，實為新銳影展最高殊榮。

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本屆主題延續LEXUS核心精神以「Experience Amazing」為題，希望學生的作品能帶給觀眾驚豔的感受，而本次參賽作品不論在題材挑選、敘事手法或演技展現上皆多有突破，令評審為之驚豔。

最大獎「最佳導演」由陳霆瑋同學獲得，以成熟的運鏡及完整的劇情安排展現了優異的執導能力，除獲得獎金之外，更能獲得進入金馬電影學院的門票，擁有與國際大導演學習的機會。

▲▼第五屆LEXUS新銳影展。（圖／LEXUS提供）

▲第五屆LEXUS新銳影展「最佳導演」由陳霆瑋同學獲得。（圖／LEXUS提供）

最佳劇情片《自動販賣機》從簡單的故事概念出發，在畫面調度、節奏掌握上皆恰如其分，將故事本質以清楚、明朗的線條勾勒。最佳紀錄片《終點之前》情感表現深刻，保有紀錄片真實觀點，也同時擁有優異的故事張力，獲得評審團欽賴。

最佳動畫片《黃苦瓜》以大膽的題材、強烈美術風格及隱喻的鋪陳讓人印象深刻；而最佳行動裝置影片《屋頂檔案》運用手機的靈巧性創造了獨到的敘事手法。

▲▼第五屆LEXUS新銳影展。（圖／LEXUS提供）

▲嚴正嵐擔任第五屆LEXUS新銳影展表演嘉賓。（圖／LEXUS提供）

除了4部最佳影片之外，百強作品中還有許多優異作品，經過激烈評選後，選出3部最具潛力影片獎，分別由兩部動畫片《陪我拜託》、《炸芋丸》以及一部紀錄片《誰在山上放槍》獲獎，《陪我拜託》故事極具創意，富有十足的故事張力；《炸芋丸》鋪陳出引人入勝的故事情節，快速將觀眾帶入影片劇情中而不突兀；《誰在山上放槍》故事敘述完整，真實表現原住民在傳統社會規範及現代社會規範間的衝突。最後，個人獎的亮點包括獲頒最佳男主角的《林北》廖博彥，以及獲頒最佳女主角的《糖果紙》賴雨希，兩位皆精準掌握角色層次，將角色所面臨的情緒起伏以恰到好處的肢體語言完整闡述。

LEXUS新銳影展將繼續提供國際水準的圓夢平台，持續陪伴新世代影像創作人才，以絕佳創意及全新視角驚豔世界。歡迎更多優秀新人踴躍參加，挑戰自我。

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