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金曲獎／落日飛車奪最佳音樂錄影帶！　「爸爸集體上台代領」帥翻

記者李湘文／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋舉行，最佳裝幀設計獎由黃家賢、楊豐銘獲得；最佳音樂錄影帶獎則由落日飛車《Slow/Oriental》獲得，由爸爸代替上台領獎。

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▲▼金曲頒獎典禮－【最佳音樂錄影帶】Slow Oriental／末日飛車爸爸。（圖／翻攝自Hami Video）

▲Slow Oriental獲得最佳音樂錄影帶獎，由爸爸上台代為領獎。（圖／翻攝自Hami Video）

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落日飛車由於有事無法出席，由成員的爸爸們代替領獎，而爸爸們不只走紅毯時落落大方，連代替領獎都很鎮定，帥氣表現被觀眾推爆。

決戰金曲30填字王大挑戰﻿

▲▼金曲頒獎典禮－【最佳音樂錄影帶】Slow Oriental／末日飛車爸爸。（圖／翻攝自Hami Video）

▲落日飛車爸爸們帥氣代領獎。（圖／翻攝自Hami Video）

「落日飛車」鼓手尊龍、合成器小干、薩克斯風浩庭，以及負責節奏樂器和電子鼓的鳥人，自2018年推出第3張專輯《CASSA NOVA 半熟王子》後開始走紅，今年也以此張專輯入圍第30屆金曲獎「最佳樂團獎」，其中《Slow》一曲也入圍「最佳音樂錄影帶獎」。

《Slow》MV由導演Namso和Youkim執導，導演將《Slow》與另一首《Oriental》銜接為一部MV，講述專輯男主角「半熟王子Cassa Nova」心境轉折，藉由MV中到處遊蕩的塑膠袋象徵青少年的迷失。

有「懷孕情歌」稱號的「落日飛車」，最新專輯《半熟王子 Cassa Nova》可說是一趟愛情旅程，如唱片名，講述「半熟王子」卡薩諾瓦（Cassa Nova）從渴望愛情到與愛人在一起的成長啟蒙。
 

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