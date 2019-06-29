獨家／Selina後台爆哭！　「Ella跟著泛淚」…曝倒嗓心疼真相

記者盧薇淩／台北報導

S.H.E 29日在第30屆金曲獎上合體演出，三人一連演唱多首經典歌，她們站在舞台中央演唱，現場觀眾亮起螢光棒，深刻演出讓歌迷感動。不過Selina唱第一段有些微破音，歌迷也擔心她喉嚨恢復狀況，而歌曲結束最後一幕，Ella泛淚看著Selina，並和Hebe一起牽著Selina下台，舉動滿滿寵愛「老婆」，而據了解，Selina下台後爆哭，為三人合體演出而感動。

▲S.H.E合體演出。（圖／翻攝自Hami Video）

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2018年9月舉辦出道17年演唱會後，S.H.E為了金曲30再度合體，登場先唱了《美麗新世界》，接著帶來經典歌曲《十七》，但Selina開頭似乎過於緊張，一開口就有些微走音，她之前喉嚨嗓音出狀況，看醫生也找不到原因，後來也做心理諮商，研究心裡因素，今年初開始逐漸康復。

當時Selina在2018年舉辦「十七音樂會」，和製作團隊討論後，決定準備備用音軌傳到直播平台，後來也親自吐露「半假唱」，令歌迷心疼。S.H.E 29日演唱最後，Ella看著Selina泛淚，並拍拍她、點了個頭，彷彿在鼓勵她做到了，而根據了解，除了Ella泛淚，Selina下台忍不住爆哭，可能是因S.H.E合體感動，但本就要求演出完美的她，可能也因不太滿意自己表現而自責。

Selina下台後解釋她爆哭原因，「真心唱《十七》這首歌時，是每次唱都忍不住感動的，這次當然更有感覺，一開始知道三人不是站在一起唱，頓時沒有安全感，很慌，是姊妹給我力量讓我知道我們背後永遠有彼此的支持。」

對於Selina嗓音狀況，經紀公司表示：「Selina目前聲音還在恢復當中，為了金曲30、以及S.H.E粉絲這次一定要合體演出，謝謝大家關心，會持續認真上課調整到更好的狀態。」不管表現如何，Selina會繼續上歌唱課，努力調適做到最好狀態。

▲▼Selina和Ella後台爆哭。（圖／翻攝自Hami Video）