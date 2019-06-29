金曲獎／閃靈得到最佳樂團獎！　林昶佐high喊：香港加油，台灣萬歲

記者李湘文／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋舉行，S.H.E合體頒發競爭激烈的「最佳樂團」獎項，最終在南瓜妮歌迷俱樂部、閃靈、落日飛車、血肉果汁機、旺福、美秀集團、Tizzy Bac等7組團體中，由閃靈脫穎而出，奪下大獎。

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▲閃靈得到最佳樂團獎。 （圖／攝影中心）

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林昶佐首先代表閃靈表示感謝，因為距離上一張專輯已經隔了5年，「感謝何韻詩，感謝政治工作的夥伴，感謝我自己的家人，感謝母親。」他近年投身政治，感言最後也幽默表示「感謝中正萬華市民朋友」，最後大喊：「香港加油，台灣萬歲。」

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▲林昶佐喊「香港加油，台灣萬歲」。（圖／翻攝自Hami Video）

成立於1995年的《閃靈樂團》不只是為國際知名黑金屬樂團，更在國際重金屬界獨樹一格，頗有特色，主唱林昶佐更是第一位入圍金曲獎的立法委員，而《閃靈樂團》今年也一口氣入圍6項獎項，最新專輯《政治 Battlefields of Asura》還邀請到香港天后何韻詩聯手合作，合唱此張專輯主打歌曲「烏牛欄大護法–望天版」。

《政治 Battlefields of Asura》中11首歌帶領聽眾進入一段刺激冒險，穿梭台灣神佛和修羅戰場之間，一起面對戰意、殺氣，和七情六慾，雖然是一張充滿妖精神魔的專輯，但可以讓人在歌曲中得到宣洩及抒發，並找到重生的力量。

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