ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

貝克漢緊閉雙眼「嘴對嘴」深情獻吻女兒　超甜畫面曝光！

記者阮巧雯／綜合報導

英國足球金童貝克漢（David Beckham）27日單獨帶著女兒「小七」哈珀（Harper Seven Beckham）一起觀看「國際足總女子世界盃」，為英格蘭女子足球代表隊（England Lionesses）獻上最大支持，而觀賽期間貝克漢被媒體拍到「深情獻吻」哈珀，滿滿父愛爆棚。

▲貝克漢單獨帶女兒觀看國際足總女子世界盃。（圖／達志影像）

▲貝克漢嘴對嘴獻吻哈珀「放閃」滿滿父愛。（圖／達志影像）

請繼續往下閱讀...

照片中，哈珀身穿白底紅邊配色的英格蘭女子足球代表隊球衣，頭戴紅色蝴蝶結髮帶，配上她一頭金色俏麗短髮，如童話故事小公主般。老爸貝克漢則是身穿黑色襯衫搭配深藍色西裝外套，極簡穿搭依然帥氣外露，而讓粉絲更暴動的是，父女兩人緊閉雙眼「嘴對嘴」深情獻吻，看得出來貝克漢對哈珀的無限寵溺。

▲貝克漢單獨帶女兒觀看國際足總女子世界盃。（圖／達志影像）

▲貝克漢一身帥氣深色西裝還是難掩柔情父愛。（圖／達志影像）

在球賽開始之前，哈珀就先與英格蘭女子足球代表的所有成員合照，貝克漢也在Instagram發文祝賀球隊：「每位球員都是最棒的，全國都大力支持妳們，哈珀也超級興奮能與球隊見面，更興奮即將開始的球賽，加油英格蘭！」除了貝克漢，維多利亞（Victoria Beckham）也在IG發文祝賀：「哈珀對今晚可以見到球隊感到非常興奮！祝女孩們（球員）好運！」

▲哈珀開心與英格蘭女子足球代表隊球員合照。（圖／翻攝維多利亞IG／victoriabeckham）

▲哈珀開心與英格蘭女子足球代表隊球員合照。（圖／翻攝維多利亞IG／victoriabeckham）

▲開賽前，貝克漢與哈珀與英格蘭女子足球代表隊合照。（圖／翻攝貝克漢IG／davidbeckham）

▲開賽前，貝克漢與哈珀與英格蘭女子足球代表隊合照。（圖／翻攝貝克漢IG／davidbeckham）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

魔力紅亞當退出《美國好聲音》有隱情　知情人爆內幕：他想走很久

魔力紅亞當退出《美國好聲音》有隱情　知情人爆內幕：他想走很久

布萊德利庫柏與4年女友真的分了！　提行李搬家分居…網瘋猜「卡卡是小三」

布萊德利庫柏與4年女友真的分了！　提行李搬家分居…網瘋猜「卡卡是小三」

基努李維「買完甜筒直接丟」！　原因有洋蔥...網讚：他是天使

基努李維「買完甜筒直接丟」！　原因有洋蔥...網讚：他是天使

神顏值！貝克漢一家4男神合體　帥兒「另類混搭」成焦點...粉笑：認真？

神顏值！貝克漢一家4男神合體　帥兒「另類混搭」成焦點...粉笑：認真？

貝克漢被檢舉！民眾爆「開車滑手機」出事了　判決出爐

貝克漢被檢舉！民眾爆「開車滑手機」出事了　判決出爐

金鋼狼「率5萬人唱生日歌」　暖告白好友萬磁王：80歲快樂我愛你

金鋼狼「率5萬人唱生日歌」　暖告白好友萬磁王：80歲快樂我愛你

《金髮尤物》瑞絲薇斯朋緊摟女兒　金髮碧眼「神複製」…網驚：雙胞胎！

《金髮尤物》瑞絲薇斯朋緊摟女兒　金髮碧眼「神複製」…網驚：雙胞胎！

貝克漢不看好布魯克林戀情「撂狠話」　知情人爆內幕：大家都知道他不喜歡她

貝克漢不看好布魯克林戀情「撂狠話」　知情人爆內幕：大家都知道他不喜歡她

安海瑟薇出道20年終於摘星！　粉絲狂喜「終於等到這一天」

安海瑟薇出道20年終於摘星！　粉絲狂喜「終於等到這一天」

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

貝克漢, 維多利亞, 小七, 哈珀, 國際足總女子世界盃, David Beckham, Harper Seven Beckham, Victoria Beckham, England Lionesses

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 他娶了備忘錄裡的女孩！張若昀「古堡前騎白馬」迎娶唐藝昕　現場照曝光
  2. 金曲倒數1天..蔡依林宣佈不走紅毯！　任性做自己：我沒興趣
  3. 依依怒控：婚前婚後雙面人！　偷躲臥室一角「打老公電話」發現驚人真相
  4. 李㼈顫抖忍淚「馬大哥是自己的大哥」　叮囑沛小嵐：健康最重要
  5. 沛小嵐憔悴全程爆哭　施易男憶「爸爸」馬如龍心疼：他們隨時放閃
  6. 吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！
  7. 開播日期即將公開！7月2日中午12點帶你直擊《聲林之王2》首錄記者會
  8. 《鍵盤手》搶MIC賽 聲林選手鄭可強PK大魔王關韶文
  9. 金材昱2度爆戀上李伊　公司隔一晚回應⋯女方火速跟著出聲
  10. 《有嘻哈》Jony J 公開認愛6年前女友！　深情告白：兜兜轉轉還是你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366