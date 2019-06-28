貝克漢緊閉雙眼「嘴對嘴」深情獻吻女兒　超甜畫面曝光！

記者阮巧雯／綜合報導

英國足球金童貝克漢（David Beckham）27日單獨帶著女兒「小七」哈珀（Harper Seven Beckham）一起觀看「國際足總女子世界盃」，為英格蘭女子足球代表隊（England Lionesses）獻上最大支持，而觀賽期間貝克漢被媒體拍到「深情獻吻」哈珀，滿滿父愛爆棚。

▲貝克漢嘴對嘴獻吻哈珀「放閃」滿滿父愛。（圖／達志影像）

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照片中，哈珀身穿白底紅邊配色的英格蘭女子足球代表隊球衣，頭戴紅色蝴蝶結髮帶，配上她一頭金色俏麗短髮，如童話故事小公主般。老爸貝克漢則是身穿黑色襯衫搭配深藍色西裝外套，極簡穿搭依然帥氣外露，而讓粉絲更暴動的是，父女兩人緊閉雙眼「嘴對嘴」深情獻吻，看得出來貝克漢對哈珀的無限寵溺。

▲貝克漢一身帥氣深色西裝還是難掩柔情父愛。（圖／達志影像）

在球賽開始之前，哈珀就先與英格蘭女子足球代表的所有成員合照，貝克漢也在Instagram發文祝賀球隊：「每位球員都是最棒的，全國都大力支持妳們，哈珀也超級興奮能與球隊見面，更興奮即將開始的球賽，加油英格蘭！」除了貝克漢，維多利亞（Victoria Beckham）也在IG發文祝賀：「哈珀對今晚可以見到球隊感到非常興奮！祝女孩們（球員）好運！」

▲哈珀開心與英格蘭女子足球代表隊球員合照。（圖／翻攝維多利亞IG／victoriabeckham）

▲開賽前，貝克漢與哈珀與英格蘭女子足球代表隊合照。（圖／翻攝貝克漢IG／davidbeckham）

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