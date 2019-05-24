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基努李維「買完甜筒直接丟」！　原因有洋蔥...網讚：他是天使

記者阮巧雯／綜合報導

基努李維（keanu Reeves）從《駭客任務》系列電影一直到《捍衛任務》，帥氣「殺神」形象深植粉絲的心，留著man味十足落腮鬍又不苟言笑的他，私底下其實是個貼心大暖男，一名美國網友就在推特（Twitter）發文大讚基努李維暖心事蹟。

▲給粉絲「殺神」形象的基努李維其實是個大暖男。（圖／達志影像）

▲給粉絲「殺神」形象的基努李維其實是個大暖男。（圖／達志影像）

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一名影評人在17日發文透露，2001年他曾在雪梨一間電影院當售票員，在一個幾乎沒有什麼人去看電影的寧靜週三早上，遇到基努李維來買電影票，他回憶：「他（基努李維）想買一張強尼戴普演的《開膛手》，當時16歲的我看到大明星很興奮，所以想給他員工折扣票，這樣他就要簽名，而我就可以拿到他的親筆簽名了。」

▲美國網友分享在電影院工作遇到基努李維的暖心事蹟。（圖／翻攝自Twitter／＠James_Dator）

▲美國一位影評人分享在電影院工作遇到基努李維的暖心事蹟。（圖／翻攝自Twitter／＠James_Dator）

但基努李維卻對此感到困惑並說「但我不在這裡工作」，這名網友只好賣他一般票，也沒有如願拿到親筆簽名。但2分鐘後，基努李維又出現在售票處並說：「我想你可能想要我的簽名，所以我簽了這個。」接著把一張簽在發票上的親筆簽名交給了這名網友。

但讓網友感到最暖心的是，基努李維給了簽名後就把買的甜筒丟掉，原來他為了找紙簽名特地買了甜筒。不少粉絲都大讚：「他是天使！」但也有網友歪樓表示「為被丟掉的甜筒默哀一分鐘」、「幹嘛不請他（售票員）吃啦」。

▲其他網友也回覆貼文「星期三也遇到（基努李維）他很真的很酷」。（圖／翻攝自Twitter／＠James_Dator）

▲其他網友也回覆貼文「星期三也遇到（基努李維）他很真的很酷」。（圖／翻攝自Twitter／＠James_Dator）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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基努李維, keanu Reeves, 捍衛任務, 駭客任務, 冰淇淋

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